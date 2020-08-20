MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bir anlık dalgınlık ölüm getirdi!
ABONE OL
20.08.2020 - 17:47 | | İHA

Bir anlık dalgınlık ölüm getirdi!

Edirne’de inşaatın 2. katında çalışırken dengesini kaybederek yere düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Bir anlık dalgınlık ölüm getirdi!

Edirne’nin Barutluk Mahallesinde iki katlı inşaatta çalıştığı esnada işçi Davut Şimşek’in zemine düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Şimşek, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ekipleri inşaat ve çevresinde incelemelerde bulundu.

İstanbul'daki güvenlikli sitede dehşet! Genç kadını yol ortasında boğmaya çalıştıİstanbul Küçükçekmece’de güvenlikli bir sitede yaşayan T. A. (24), aynı sitede yaşayan Barış I.’nın saldırısına uğradı. Emniyet ifadesinde “Önce küfretti, daha sonra boğazımı sıkmaya çalıştı. Beni yere yatırdığı sırada da vücuduma sarılarak taciz etti” diyen T. A.’nın imdadına site görevlileri ve bekçiler yetişti. Gözaltına alınan Barış I. ise alkollü olduğunu, yaşananları hatırlamadığını öne sürdü. T. A., Barış I.’ya karşı koruma kararı aldırdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mucize Doktor yeni sezon fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman?

Mucize Doktor yeni sezon fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman?

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

Muş’ta, düğün ve nişanlara saat kısıtlaması getirildi

Muş’ta, düğün ve nişanlara saat kısıtlaması getirildi

Sıradaki Haber