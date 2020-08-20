Bir anlık dalgınlık ölüm getirdi!

Edirne’nin Barutluk Mahallesinde iki katlı inşaatta çalıştığı esnada işçi Davut Şimşek’in zemine düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Şimşek, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen polis ekipleri inşaat ve çevresinde incelemelerde bulundu.
İstanbul'daki güvenlikli sitede dehşet! Genç kadını yol ortasında boğmaya çalıştıİstanbul Küçükçekmece’de güvenlikli bir sitede yaşayan T. A. (24), aynı sitede yaşayan Barış I.’nın saldırısına uğradı. Emniyet ifadesinde “Önce küfretti, daha sonra boğazımı sıkmaya çalıştı. Beni yere yatırdığı sırada da vücuduma sarılarak taciz etti” diyen T. A.’nın imdadına site görevlileri ve bekçiler yetişti. Gözaltına alınan Barış I. ise alkollü olduğunu, yaşananları hatırlamadığını öne sürdü. T. A., Barış I.’ya karşı koruma kararı aldırdı.