Bir annenin en kötü anı! Kan donduran olay

Olay saat 16.30 sıralarında, Kilimli ilçesi Belediye Caddesi Top Tepesi Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş için ilçe merkezine inen anne, eve geldiğinde yalnız olan oğlu Rüzgar Efehan'ı evde bulamadı. Odadaki dolaba bakan anne, oğlunu atkı ile asılı halde buldu. Kilimli Semt Polikliniğine kaldırılan Rüzgar Efehan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rüzgar Efehan'ın cenazesi otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Annenin polise verdiği ifadesinde evden dışarıya çıktığını, döndüğünde ise oğlunu elbise dolabında atkı ile boynundan asılı halde bulduğunu söylediği öğrenildi. Polis ekipleri evde incelemede bulunurken, soruşturma devam ediyor.