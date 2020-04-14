Bir Aşk İki Hayat konusu nedir, nerede çekildi? İşte Bir Aşk İki Hayat oyuncuları...

Bergüzar Korel ve Engin Akyürek'in başrolünü paylaştığı Bir Aşk İki Hayat filmi televizyonda ilk kez bugün ekranlara gelecek. Bugün izleyicilerle buluşacak filmin konusu ve oyuncuları ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Bir Aşk İki Hayat konusu nedir, nerede çekildi? İşte oyuncuları...

BİR AŞK İKİ HAYAT KONUSU

Umut, kendi filmlerini çekmeye çalışan, bağımsız bir yönetmendir. Moda'da köpeği ile birlikte yaşayan Umut'un hayatı, bir gece vereceği kararla bambaşka bir hal alır. Genç adam, hayatının değişeceğinden habersiz bir şekilde köpeği ile dışarı çıkmaya karar verdiğinde, hayatının aşkı ile tanışma fırsatı bulur. Aşk ve hayatın sonsuz seçenekleri arasında neyin doğru olduğunu bilmeden ilerleyen Umut, başarılı bir mimar olan Deniz ile tanışır. Diğer seçeneğe karar verdiğinde ise uçurumun kenarına sürüklenmesine neden olacak olaylar silsilesi başlar.

BİR AŞK İKİ HAYAT OYUNCULARI

Bergüzar Korel - Deniz

Engin Akyürek - Umut

İpek Bilgin

Merve Dizdar

Osman Sonant

Serhat Parıl