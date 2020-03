Bir dilim kekte 4.5 gr trans yağ

Uzmanlara göre, yağların yüksek oranda tüketilmesi, kalp damar hastalığını yüzde 21, kalp damar hastalığına bağlı ölümleri ise yüzde 28 artırıyor. Türk Kardiyoloji Derneği ile Sağlığa Evet Derneği öncülüğünde trans yağların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmek için çalıştay düzenlendi. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’nden Doç. Dr. Öner Özdoğan, çalıştayda yaptığı konuşmada Türkiye’deki ölümlerin yüzde 40’ının dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle meydana geldiğini anlattı. Her 10 kişiden 3’ünde kolesterol yüksekliği her 2 kişiden 1’inde iyi kolesterol düşüklüğü her 3 kişiden 1’inde de trigliserid yüksekliği bulunduğunu belirten Doç. Dr. Özdoğan, şunları dedi:

‘Zararı anlatılmalı’

“Koroner kalp hastalığı hayat tarzımıza bağlı değişiklikler sonucu yılda ortalama yüzde 3 artıyor. Türkiye’de kadınların yüzde 34’ü, erkeklerin yüzde 22’si obez. Trans yağlar 2023 yılına kadar gıda tedarik zincirinden kaldırılmalı. Orta boy patateste 8 gram, bir dilim kek ve benzeri üründe 4.5 gram trans yağ bulunuyor. Trans yağın zararları ile farkındalık daha da artırılmalı. Günlük tüketim alışkanlıklarında müdahalelere ihtiyaç var.”

5 gramı bile ölümcül

Yapay olarak elde edilen trans yağların en çok, pasta, kurabiye, kraker, kızartılmış yiyecekler, salata sosları, çorbalar, bulyon tabletleri ve şekerlemelerde bulunduğunu aktaran Doç. Dr. Öner Özdoğan, “Danimarka’da endüstriyel olarak üretilen trans yağ asitlerinin günlük alımının 1976’da 6 gramdan 1-2 grama düşürülmesiyle birlikte, kalp hastalığına bağlı ölümlerde yüzde 50’lik bir düşüş sağlandı. Günde 5 gram trans yağ kalp damar hastalıklarında riski yüzde 25 arttırırken, doymuş yağlara göre 5 kat daha fazla risk artışı söz konusu” dedi.