Bir garip dava! Rezidansta şikayetçi oldu duruşmada özür diledi

İstanbul Beyoğlu’nda meydana gelen olayda Mona K., Sevgilisi Sultan A. ve arkadaşı Roya F. İle bir mekanda yemek yiyip alkol aldı. Geceyi Mona K.’nin kiraladığı rezidansta geçirmek isteyen arkadaşlar burada da alkol almaya devam etti. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde iddiaya göre Sultan A. sevgilisinin arkadaşı Roya F.’yi taciz etti. Roya F.’nin bağırması üzerine durumu öğrenen Mona K. sevgilisini evden kovdu. Evden giden Sultan A. bir süre sonra yine eve gelince olay büyüdü. Çıkan kavganın sesleri üzerine komşuların ihbarıyla olay yerine gelen polis Sultan A.’yı gözaltına aldı. Polise ifade veren Mona K. ile Roya F. A.’nın kendilerine bıçak çektiğini söyledi

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

İfadesinin ardından yurtdışı çıkış yasağı koyularak serbest bırakılan Sultan A. hakkında, “basit cinsel saldırı”, “basit yaralama”, “konut dokunulmazlığını ihlal”, “silahla tehdit” suçlarından dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davanın ilk duruşmasına mağdur Roya F. İle sanık Sultan A. katıldı.

SANIK; “HATIRLAMIYORUM. YAPMIŞ OLABİLİRİM”

Duruşmada savunma yapan sanık Sultan A., Mona K. ile sevgili olduklarını Roya F.’nin de arkadaşları olduğunu anlattı. Olay anını kavga büyüyüp polisler gelene kadarki kısmını hatırlamadığını söyleyen Sultan A., “Taciz edip etmediğimi hatırlamıyorum. Yapmış da olabilirim ama kastım bu değildi” dedi. Kendi evinin anahtarlarını unuttuğu için yeniden rezidansa gittiğini söyleyen A., “Kimseye bıçak çekmedim. Roya bana kızıp eline bıçağı alıp üstüme yürüyünce onun elindeki bıçağı alıp yere attım” dedi.

ŞİKAYETÇİ; “SANIKTAN ÖZÜR DİLERİM”

İfadesi alınan Roya F. İse şikayetinden vazgeçtiğini söyleyerek, “Ben sanıktan özür diliyorum. Şikayetimden vazgeçiyorum. Alkolün etkisiyle ufak bir sarkıntılıkta bulundu” dedi. “Taciz” ve “tehdit” suçlarının şikayete bağlı suçlar olduğunu söyleyen hakim, “Konut dokunulmazlığını ihlal etti mi?” diye sorması üzerine Roya F., “Hayır yapmadı” dedi.

SEVGİLİ DİNLENECEK

İfadenin ardından söz alan sanık Sultan A.’nın avukatı, müvekkilinin 1 yıldır yurtdışı çıkış yasağı yüzünden ülkesine gidemediğini söyleyerek yasağın kaldırılmasını istedi. Mahkeme sanığın yurtdışı çıkış yasağını kaldırarak Mona K.’nin dinlenmesi için duruşmayı erteledi.