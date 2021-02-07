Bir haftada 10 kumar baskını! 1 milyon 758 bin lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs nedeniyle kapalı olması gereken kentteki bazı kahvehanelerin açık olduğu ve kumar oynatıldığı bilgisi üzerine 10 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda kahvehanelerden birine gizli geçit ile ulaşıldığı tespit edildi. Market görünümünde olan ve gizli bölmeden kahvehaneye girildiğini tespit eden polis, içeridekilere suçüstü yaptı.

Polis, aralarında gizli geçitli kahvehanenin de olduğu 10 adreste kumar oynayan 507 kişiye pandemi kurallarını ihlalden 1 milyon 758 bin lira ceza keserken, 27 kişiye de kumar oynatmak ve yer temin etmekten adli işlem uyguladı.

Gizli geçitli kahvehanenin daha önce de polis tarafından kumar oynatıldığı için mühürlendiği öğrenildi.