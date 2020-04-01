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01.04.2020 - 16:59 | | DHA

Bir haftadır Diyarbakır'da aranan 110 yaşındaki kadın, Mardin'de bulundu

Diyarbakır'da, bir hafta önce hasta ziyaretine gideceğini söyleyip evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Keji Aztağaç (110), Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bulundu.

Bir haftadır Diyarbakır'da aranan 110 yaşındaki kadın, Mardin'de bulundu

Keji Aztağaç, 25 Mart Çarşamba günü hasta bir yakınını ziyaret edeceğini söyleyip, evden çıktı. Aztağaç'ın geri dönmemesi üzerine yakınları, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Ailesi ve Diyarbakır Polisi, yaşlı kadını bulmak için arama çalışması başlattı.

Bu sabah Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki şehirlerarası otobüs terminalinde uygulama yapan polis ekipleri, yaşlı kadını fark etti. Kayıp olabileceğini değerlendirerek, kimliğini kontrol etti.

Yaşlı kadının Diyarbakır Polisi tarafından kayıp olarak aranan Keji Aztağaç olduğu ortaya çıktı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getiren Keji Aztağaç'ın ailesiyle iletişime geçildi. Keji Aztağaç, Diyarbakır'dan gelen yakınlarına teslim edildi.

Aztağaç'ın polise, 1 hafta önce Kızıltepe ilçesine yakınlarını ziyaret için geldiğini, bu sabah da Diyarbakır'a dönmek üzere terminale gittiğini söylediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediyelerin bağış kampanyasıyla ilgili açıklamaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları ile video konferans toplantısında konuştu. Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem sloganıyla bir yardım kampanyası başlattık. Toplanan paralar gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilerek onlara dağıtılacaktır. Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan da şu ana bu kampanyalar sadece devletimizin, cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir" dedi.
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