Bir ilçe daha corona virüs nedeniyle karantinaya alındı

Kırklareli Valiliği’nden yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgının yayılmasını engellemek için 11 Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26’ncı maddesine istinaden toplandığı ve mezkur kanunun 27 ve 72’inci maddeleri kapsamında kararlar alındığı belirtildi. Filyasyon çalışmalarına rağmen salgının önlenemediği ifade edilen Kofçaz ilçesinde karantina uygulanması kararı alındığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:



"İlimiz Kofçaz ilçesinde Covid-19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle; Kofçaz'ın giriş-çıkışlara izin verilmeyerek 15.04.2020 tarihi saat 16.00 itibariyle ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına, ilçe merkezine, ilçeye bağlı köylerden, bölge il ve ilçelerden giriş ve çıkışların mücbir sebepler haricinde ikinci bir emre kadar yasaklanmasına, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."

ALIŞVERİŞ YAPTILAR



Kırklareli Valiliği’nin koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 16.00’dan itibaren karantina altına alınmasına karar verdiği Kofçaz ilçesinde vatandaşlar, marketlere giderek, alışveriş yaptı.



Karantina öncesi alışveriş yapan vatandaşlardan Bülent Kul, "Markete alışverişe geldik. Saat 16.00'dan sonra ilçemiz karantina altına alınacak. Biz de ihtiyaçlarımızı aldık, eve kapancağız" dedi.



Yeşillik Mahallesi Muhtarı Salih Tuzkaya da ilçenin corona virüs nedeniyle giriş-çıkışlara kapatılmasının iyi olacağını söyledi. Tuzkaya, “Bu sayede virüs salgının önüne geçilecek” dedi. Market sahibi Haktan Soykan ise, "Bugün yoğunluk olacağını düşünüyorum. İnşallah bu belayı kısa sürede başımızdan atacağız. Şu anda nasıl bir şeyle karşılaşacağımızı da bilmiyoruz ama vatandaşımızın ihtiyacını karşılayacak yeterince gıda malzememiz var" diye konuştu.



Öte yandan Bulgaristan sınırındaki, ilçe merkezi nüfusu 900 olan Kofçaz'a, İstanbul'dan yakınına ziyarete gelen bir kişinin corona virüs testi pozitif çıkmış, temas kurduğu aile daha önce karantina altına alınmıştı.