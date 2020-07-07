MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bir ilçeyi yasa boğan ölüm! 17 yaşında hayatını kaybetti
ABONE OL
07.07.2020 - 02:45 | | DHA

Bir ilçeyi yasa boğan ölüm! 17 yaşında hayatını kaybetti

İzmirin Kiraz ilçesinde iddiaya göre kalp krizi geçiren Cem Yazan (17) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cem Yazan'ın, Kiraz Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Baki Yazan'ın oğlu olduğu öğrenildi.

Bir ilçeyi yasa boğan ölüm! 17 yaşında hayatını kaybetti

Olay, saat 20.15 sıralarında Ceritler Mahallesi'nde meydana geldi. Cem Yazan'ın, Kiraz Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Baki Yazan'ın oğlu Cem Yazan kendilerine ait iş yerinin önünde durduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaşarak yere yığıldı. Yazan'ı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yazan'ı ambulansla Kiraç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Cem Yazan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gencin geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği ileri sürüldü. Cem Yazan'ın yaşamını yitirdiğini duyan yakınları ve AK Parti Kiraç İlçe Teşkilatı üyeleri hastaneye akın etti.

 

7 gündür elektrikleri kesik olan site sakinleri yardım istediİstanbul Kadıköy'de bulunan bir sitede 7 gündür elektrik kesintisi yaşandığını ve musluklardan pis su aktığını iddia eden site sakinleri yetkililerden yardım istedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi: Suriye'de korkutan deprem

Son dakika haberi: Suriye'de korkutan deprem

Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

İşte patlamanın olduğu fabrika!

İşte patlamanın olduğu fabrika!

Son dakika haberi: Sakarya'daki fabrika patlamasında 4 kişi tutuklandı

Son dakika haberi: Sakarya'daki fabrika patlamasında 4 kişi tutuklandı

Sıradaki Haber