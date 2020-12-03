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03.12.2020 - 16:03 | | DHA

Bir ilde daha koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı

Van'da resmi kutlama ve etkinlikler dışında gösteri ve yürüyüşlere güvenlik gerekçesiyle 15 gün yasak getirildi.

Bir ilde daha koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, olası olaylara karşı vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 5 ile 19 Aralık arasında yapılacak her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma, oturma eylemi gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi. Valilik açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi ve koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla; Van ili coğrafi sınırları içerisinde 05/12/2020 tarihinden geçerli 19/12/2020 tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2911 sayılı kanunun 17. maddesine istinaden yasaklanmıştır."

 

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