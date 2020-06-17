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17.06.2020 - 13:25 | | DHA

Bir ilimizde daha maskesiz sokağa çıkma yasaklandı

Kırşehir'de, son günlerde artan corona virus vakaları nedeniyle İl Umumî Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sokağa çıkanlara maske takma zorunluluğu getirildi.

Bir ilimizde daha maskesiz sokağa çıkma yasaklandı

Kırşehir'de, son günlerde artan corona virüs vakaları nedeniyle il merkezinde nüfus yoğunluğunun olduğu cadde ve meydanlarda, maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Kırşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Hastalığın kontrolü ve yayılımının engellenmesinde maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunmasının önemli hale geldiği değerlendirildiğinden, il merkezimizde nüfus hareketliliğinin ve yoğunluğun olduğu; Mehmet Ali Yapıcı Bulvarı, Belediye Kavşağı, Terme Caddesi, Aşıkpaşa Bulvarı, Türbe Kavşağı, Belediye Kavşağı, Prof. Dr. Mehmet Ali Altın Bulvarı,  Atatürk Caddesi, Yenice Şubesi Kavşağı, Cacabey Meydanı, Kentpark'ta, vatandaşların ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarını zorunluluğu getirilmiştir" denildi.

Son dakika: Bursa'daki vaka sayısının artış nedenini canlı yayında anlattıGelen son dakika haberine göre; Bursa'da corona virüs vaka sayısında ciddi artış var. Valilik bu artışı dizginlemek için bazı tedbirler almaya başlarken 6 ilçede de sokağa maskesiz çıkmama uygulaması başlatıldı.
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