MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bir kişiyi bıçakladı sonra kendisi yaralayıp... Dehşet saçtı
ABONE OL
31.12.2020 - 22:26 | | DHA

Bir kişiyi bıçakladı sonra kendisi yaralayıp... Dehşet saçtı

Bursa'da uyuşturucu maddenin etkisindeki Berkay D. (25), cadde üzerinde tartıştığı esnafı bıçakladı. Sinir krizi geçiren Berkay D., daha sonra bıçakla kendisine de zarar verirken yardım etmek isteyen sağlık çalışanını da darbetti. Berkay D.'nin hem çevresine hemde kendisine zarar verdiği o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, saat 19.20 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Şehreküstü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. Uyuşturucu madde etkisindeki Berkay D., cadde üzerinde esnaf olan tartıştığı Enver Sedat Sayını (39) yanında bulunan bıçak ile bacağından yaraladı. Ardından sinir krizi geçiren Berkay D., kendisini de bacağından yaraladı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerine uzun süre direnen yaralı Berkay D., kendisine yardım etmek isteyen 112 Acil Servis görevlisi sağlık personelini de kafa darbesi ile yaraladı. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Yaralı haldeki Enver Sedat Sayın, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Uzun süre polise direnerek zorluk çıkaran Berkay D. ise sakinleştirilmesinin ardından sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şişli'de rehin alınan hemşirenin kurtarılma anları güvenlik kamerasındaİstanbul Şişli'de özel bir tıp merkezinde çalışan hemşireyi rehin alan şüpheli R. K. tutuklanırken, şüphelinin etkisiz hale getirildiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Milli Piyango Sonuçları Sorgulama Ekranı (2021) - Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklanıyor...

Milli Piyango Sonuçları Sorgulama Ekranı (2021) - Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklanıyor...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Değişti...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Değişti...

Polise ateş edip kaçtı! Ortalık karıştı

Polise ateş edip kaçtı! Ortalık karıştı

Kısıtlamayı ihlal etti, 'Yakışıklı çıkıyor muyum?' dedi

Kısıtlamayı ihlal etti, 'Yakışıklı çıkıyor muyum?' dedi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet