Bir kişiyi bıçakladı sonra kendisi yaralayıp... Dehşet saçtı

Olay, saat 19.20 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Şehreküstü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. Uyuşturucu madde etkisindeki Berkay D., cadde üzerinde esnaf olan tartıştığı Enver Sedat Sayını (39) yanında bulunan bıçak ile bacağından yaraladı. Ardından sinir krizi geçiren Berkay D., kendisini de bacağından yaraladı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerine uzun süre direnen yaralı Berkay D., kendisine yardım etmek isteyen 112 Acil Servis görevlisi sağlık personelini de kafa darbesi ile yaraladı. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Yaralı haldeki Enver Sedat Sayın, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Uzun süre polise direnerek zorluk çıkaran Berkay D. ise sakinleştirilmesinin ardından sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.