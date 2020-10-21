Bir milyon 500 bin TLâ€™lik hÄ±rsÄ±zlÄ±k SuÃ§ Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±

Olay, 1 Ekim gÃ¼nÃ¼ saat 23.00 sÄ±ralarÄ±nda BaÄŸcÄ±lar Yenimahalle Mahmutbey Caddesinde meydana geldi. Cadde Ã¼zerinde bulunan tekstil atÃ¶lyesine giren ÅŸÃ¼pheliler Ã§elik kasanÄ±n iÃ§inde bulunan 720 bin TL, 15 bin Dolar, 4 bin 600 Euro, 300 bin TL deÄŸerinde ziynet eÅŸyasÄ± ve 370 bin TL deÄŸerinde mÃ¼ÅŸteri Ã§ekini Ã§alarak kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±. AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ HÄ±rsÄ±zlÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸine baÄŸlÄ± ekipler, olay yerine gelerek iÅŸ yeri ve Ã§evrede bulunan gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini inceledi. ÅžÃ¼phelilerin Ã¶nce eÅŸkallerini ardÄ±ndan kimliklerini tespit eden ekipler, bu ÅŸahÄ±slarÄ± yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

DUVARINI DELEREK GÄ°RDÄ°KLERÄ° Ä°Åž YERÄ°NDEN KAÃ‡ARKEN YAKALANDILAR

ÅžÃ¼phelileri takibe alan HÄ±rsÄ±zlÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸine baÄŸlÄ± ekipler, aynÄ± kiÅŸilerin 18 Ekim gÃ¼nÃ¼ Fatihâ€™te bulunan bir saatÃ§i dÃ¼kkanÄ±na girdiklerini gÃ¶rdÃ¼. ÅžÃ¼phelilerin saatÃ§i dÃ¼kkanÄ±na girme yÃ¶ntemleri ise hayrete dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼. HÄ±rsÄ±zlar, iÅŸ yerinin yanÄ±nda bulunan inÅŸaat alanÄ±ndan saatÃ§inin duvarÄ±nÄ± delerek iÃ§eri girdi. Ä°ÅŸ yerinde bulunan 60 bin TL deÄŸerindeki onlarca saati Ã§alarak kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan hÄ±rsÄ±zlar ekiplerce suÃ§Ã¼stÃ¼nde yakalandÄ±. ÅžÃ¼pheliler sorgulanmak Ã¼zere Gayrettepe AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

4 ÅžÃœPHELÄ° ADLÄ°YEYE SEVK EDÄ°LDÄ°

Emniyette ifadeleri alÄ±nan ÅŸÃ¼pheliler HÃ¼seyin E. (38), Halis E. (41), Erdal K. (38) ve Ã–mer T. (33)â€™nin Ã§ok sayÄ±da suÃ§ kayÄ±tlarÄ± bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Buradaki iÅŸlemleri tamamlanan 4 ÅŸÃ¼pheli adliyeye sevk edildi.

ÅžÃœPHELÄ°LER YAKALANDI

Ã–te yandan gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±yan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, ÅŸÃ¼phelilerin hÄ±rsÄ±zlÄ±k yaptÄ±klarÄ± anlar ve saatÃ§i dÃ¼kkanÄ± soyduktan sonra kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken polis ekiplerince kÄ±skÄ±vrak yakalandÄ±ÄŸÄ± anlar gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

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