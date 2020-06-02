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02.06.2020 - 19:48 | | AA

Bir şehirde daha maske takmak zorunlu hale getirildi

Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı cadde ve mahallelerde maske takma zorunluluğu getirildi.

Bir şehirde daha maske takmak zorunlu hale getirildi

Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kent genelinde faaliyet gösteren toplu taşıma kooperatiflerinin çalışma günleri ve durakları yeniden belirlendi.

Toplantıda ayrıca Faikbey, GAMP, Atatürk, Kazımpaşa, Dr. Metin Sözen, Ordu, Şehit Yusufbey ve Halitpaşa Caddelerinin tamamı ile Ortakapı Mahallesi, İstasyon Mahallesi ve Hapan mevkisinde 3 Haziran 2020 itibarıyla ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske takmanın zorunlu hale getirilmesine karar verildi.

Söz konusu karara uymayanlar veya aykırı hareket edenlere cezai işlem uygulanacak.

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