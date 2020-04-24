Bir Sürü NasÄ±l YazÄ±lÄ±r? Birsürü Tdk YazÄ±mÄ± AyrÄ± MÄ±, BitiÅŸik Mi? Bir Sürü Kelimesinin DoÄŸru YazÄ±lÄ±ÅŸÄ±
Dilimizde kelimelerin doÄŸru yazÄ±lÄ±ÅŸÄ± oldukÃ§a Ã¶nemlidir. GÃ¼nlÃ¼k hayatta kullanÄ±lan kelimeler birleÅŸik mi ayrÄ± mÄ± yazÄ±lÄ±r sorusu en Ã§ok sorulan sorulardan birisidir. Bir sÃ¼rÃ¼ kelimesi de bunlardan birisidir. Bu kelimesinin eÅŸ anlamÄ± olan sÃ¶zcÃ¼kler nelerdir? Peki, bir sÃ¼rÃ¼ kelimesi nasÄ±l yazÄ±lÄ±r? EÅŸ anlamlÄ±sÄ± nedir? Sizler iÃ§in doÄŸru yazÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± detaylÄ± olarak hazÄ±rladÄ±k.Â
GÃ¼nlÃ¼k hayatta kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kelimelerin bilgi eksikliÄŸinden kaynaklÄ± yazÄ±m yanlÄ±ÅŸlarÄ± bulunmaktadÄ±r. Bu konuda TÃ¼rk Dil Kurumu sÃ¶zlÃ¼klerinden yardÄ±m almak mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. BitiÅŸik mi yoksa ayrÄ± mÄ± yazÄ±lÄ±r diye sorulan kelimelerden birisi de bir sÃ¼rÃ¼ kelimesidir.Â
Bir SÃ¼rÃ¼ TDK'ya GÃ¶re DoÄŸru YazÄ±lÄ±ÅŸÄ±
TÃ¼rk Dil Kurumu sÃ¶zlÃ¼klerine gÃ¶re bir sÃ¼rÃ¼ kelimesinin doÄŸru yazÄ±lÄ±ÅŸÄ± ayrÄ±dÄ±r. BitiÅŸik yazÄ±lan bu kelime dilimize gÃ¶re yanlÄ± kullanÄ±lmaktadÄ±r.
Bir SÃ¼rÃ¼ Kelimesinin CÃ¼mle Ä°Ã§erisinde Ã–rnekleri
Dilimizde sÄ±klÄ±kla kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir sÃ¼rÃ¼ kelimesi ile ilgili Ã¶rnekler aÅŸaÄŸÄ±da belirtilmiÅŸtir.
- Evimizde bir sÃ¼rÃ¼ misafir var. DoÄŸru
Â - Ã‡iftlikte birsÃ¼rÃ¼ hayvan bulunmaktadÄ±r. YanlÄ±ÅŸ
Bir SÃ¼rÃ¼ Nedir?
Kelimelerin anlamlarÄ± ve eÅŸ anlamlÄ±sÄ± TDK sÃ¶zlÃ¼klerinden bulmak mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Bir sÃ¼rÃ¼ kelimesinin eÅŸ anlamlÄ±sÄ± ve anlamÄ± pek Ã§ok kelimesidir.Â
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