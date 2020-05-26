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26.05.2020 - 14:45 |

Bir tweet yetti! Türkiye Duru bebeği konuşuyor

Son dakika haberine göre; milliyet.com.tr çöpte bulunup hayata tutunmayı başaran kız bebeğin haberini Twitter'dan paylaştı, mesaja sanatçı Demet Akalın yanıt verdi.

Bir tweet yetti! Türkiye Duru bebeği konuşuyor

Türkiye, Duru bebeği hastanede çekilmiş fotoğrafıyla tanıdı. Bir konteynerde çarşafa sarılı halde bulunan kız bebek, hastaneye götürüldüğünde kafatasında iki kırık, yüzü ve vücudunda ise ezikler vardı.

Gaziantep'teki hastanede doktorların çabasıyla yaşama tutunan ve hemşirelerin Duru ismini verdiği bebek, günler süren tedavinin ardından taburcu oldu.

milliyet.com.tr, Duru bebeğin hikayesini anlatan haberi Twitter hesabından paylaştı. Tweeti görüp yorum yapanlar arasında sanatçı Demet Akalın da vardı.

Akalın, milliyet'in Twitter mesajına "Evlat edinmek isteyen binlerce aile var, keşke onlara şans tanınsa yada esneme yapılsa" cümleleriyle yanıt verdi. Bu tweet, bir saat içinde yüzlerce yorum, beğeni ve retweet aldı.

Evlilik dışı bir ilişkiden dünyaya gelen kız bebek, annesi tarafından 6 Mayıs günü çöp konteynerine bırakılmıştı. Kağıt toplayan iki kardeş bebeği görünce hemen özel bir hasteneye götürdü.

Ramazan Bayramı'na gelindiğinde tamamen iyileşen Duru bebek, hastanedeki doktorlar ve hemşirelere çifte bayram yaşattı. 2 kilo 980 gram ağırlığa ulaşan, boyu 46 santim olan bebek, taburcu edildikten sonra devlet korumasına alındı.

Bir tweet yetti Türkiye Duru bebeği konuşuyor

Bir tweet yetti Türkiye Duru bebeği konuşuyor

Bir tweet yetti Türkiye Duru bebeği konuşuyor

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