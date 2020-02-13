Bir Zamanlar Çukurova 55. yeni bölüm fragmanlarında Yılmaz ve Züleyha'nın aşkları bir kez daha gün yüzüne çıkıyor!

Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Perşembe akşamları ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bu hafta Fekeli öğrendiği gerçeklerin ardından Adana'da kalmanın kendisi için bir anlam ifade etmediğini Yılmaz'a açıklayacaktır. Demir ve Yaman arasında süren ticaret savaşında kazanan taraf Demir mi olacaktır. Yılmaz'ın aldığı siparişlerin birer birer iptal olmasının ardından Demir durumu kendi lehine çevirmesini bilecek ve Yılmaz'ı zor duruma düşürmeye çalışacaktır. Züleyha ve Demir arasındaki gizli buluşmalar Müjgan ve Demir tarafından şüphe ile karşılanır ve en nihayetinde ortaya çıkartılacaktır. Bir Zamanlar Çukurova 55. yeni bölüm fragmanları ile bu akşam ATV ekranında...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 55. BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 55. BÖLÜM 2. FRAGMANI