MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bir Zamanlar Çukurova 58. yeni bölüm fragmanı yayında! Bir Zamanlar Çukurova 57. son bölüm kesintisizi izleme linki yayınlandı mı?
ABONE OL
28.02.2020 - 00:35 |

Bir Zamanlar Çukurova 58. yeni bölüm fragmanı yayında! Bir Zamanlar Çukurova 57. son bölüm kesintisizi izleme linki yayınlandı mı?

ATV'nin yeni sezonuyla da büyük ilgi görmeye devam eden dizisi Bir Zamanlar Çukurova 57. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümünde Hünkar ve Fekeli'nin savaşı yeniden başladı ve adeta ortalık karıştı. Peki heyecanla beklenen Bir Zamanlar Çukurova 58. yeni bölüm fragmanı ve 57. son bölüm kesintisizi izleme linki yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova 58. yeni bölüm fragmanı yayında! Bir Zamanlar Çukurova 57. son bölüm kesintisizi izleme linki yayınlandı mı?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 57. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yılmaz'ın telefon konuşmasını duyup, takip eden Müjgan, aradığı delile kavuşuyor! Tüm şüphelerinin kendi kuruntusu olduğunu söyleyenlere karşı gördüklerini videoya kaydediyor. Çukurova'da dolanan dedikodular ayyuka çıkınca, Jülide de Ercüment dosyasını yeniden incelemeye alıyor.

Jülide bu işin peşini bırakmamakta kararlı olduğunu söyleyince Dr. Sabahattin daha fazla kurcalamamasını bile rica edecektir. Savcı'nın çalışmaları ve Müjgan'ın yarattığı gerginliklerin arasında Konak bir de misafir ağırlıyor bu hafta! Yamanlar'ın hasretle karşıladığı konukları, pek çok konuya aydınlık getirecektir.

Komşu konaktan da merakla izlenen misafir, heyecanla da karşılanır. Ancak heyecanın sebebi mutluluk ve şaşkınlıktan çok, bilinmezliktendir. Son kez bir araya gelişlerinde adeta aralarındaki savaş daha da alevlenen iki aile, yeniden bir araya gelmek zorunda kalıyor.

Ercüment'in ölümünün araştırılması ile tetiklenen olaylar, ezeli düşmanları mecburen yine buluşturur. Ancak başta Hünkar ve Fekeli'nin zorladığı mecburi ateşkes, hiç beklemedikleri bir yerden bozulmaya hazırdır. Müjgan elinde ihanetin görüntüleri ile dururken, Züleyha'ya gidip artık ikisinin arasındaki savaşın başladığını ilan edecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 58. BÖLÜM FRAGMANI



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 57. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Bir Zamanlar Çukurova 57. son bölüm kesintisizi izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

Türkiye kapıları açtı, göçmenler sınıra koştu!Yunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Ankara'da kritik zirve! Türkiye'den Rusya'ya net mesaj...

Son dakika | Ankara'da kritik zirve! Türkiye'den Rusya'ya net mesaj...

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Müdavimleri herkes bilsin istemiyor!

Müdavimleri herkes bilsin istemiyor!

Sıradaki Haber