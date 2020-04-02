Bir Zamanlar Çukurova 62. yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? Bir Zamanlar Çukurova 62. bölüm fragmanları yayınlandı mı?

Perşembe akşamları ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisi 62. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. ATV ekranında izleyici ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir'i vuran Züleyha hapishaneye düşerken yaşananların ardından Yılmaz, Züleyha'yı hapishaneden kurtarabilmek için kendisine bir avukat tutmuştu. Demir Yaman'ın ameliyat masasından kalkması Züleyha'nın alacağı cezayı biraz hafifletse de çocuklarından ayrı kalacak olması Züleyha'yı alacağı cezadan daha fazla etkiler.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU AKŞAM YENİ BÖLÜM İLE EKRANA GELECEK Mİ?

Bir Zamanlar Çukurova bu akşam 62. yeni bölüm ile ekrana gelecek. İşte Bir Zamanlar Çukurova 62. yeni bölüm fragmanları...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 62. BÖLÜM FRAGMANI