Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimlerdir? Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu...

Tims ve B Productions yapımı Bir Zamanlar Çukurova, perşembe akşamları yayınlanıyor. ATV'de izleyicilerle buluşan yapımın oyuncu kadrosunda pek çok isim yer alıyor. Dizinin oyuncularının kimler olduğu ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimlerdir?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

Vahide Perçin (Hünkar)

Uğur Güneş (Yılmaz)

Murat Ünalmış (Demir)

Hilal Altınbilek (Züleyha)

Turgay Aydın (Sabahattin)

Kerem alışık (Ali Rahmet)

Serpil Tamur (Haminne)

Bülent Polat (Gaffur)

Selin Yeninci (Saniye)

Melike İpek Yalova (Müjgan)

Sibel Taşçıoğlu (Şermin)

Selin Genç (Gülten)

Polen Emre (Fadik)

Aras Şenol (Çetin)

VAHİDE PERÇİN-HÜNKAR YAMAN

Çukurova’nın en büyük beylerinden biri olan Demir Yaman’ın annesi. Adı gibi hükümran, adı gibi kararlı, dirayetli bir kadın. Oğlu Demir’in sahip olduğu toprakların hanım ağası, ırgatların büyükhanımı. Hünkar Yaman için Demir’den ve Demir’in itibarından daha değerli hiçbir şey yok. Tek dileği soylarının sürmesi ve oğlunun sahip olduğu bu toprakların ileride emin ellere geçmesi. Ama bir gün oğlunun itibarının sarsılmak üzere olduğunu anlar ve çok tehlikeli bir oyun kurar.

UĞUR GÜNEŞ-YILMAZ AKKAYA

İstanbul’un yakışıklı, mütevazı ve iyi yürekli çocuğu, çalışkan bir aşık. Parada pulda şanda şerefte gözü yok. Hayatta en büyük dileği canından çok sevdiği Züleyha’sıyla evlenip mutlu bir yuva kurmak. Ama bir gün hayattan yediği bir darbe ile geleceği de hayalleri de tümüyle değişir. Sevdiği için elini kana bulayan Yılmaz’ın içine düştüğü kaçak hayatı onu hiç beklemediği yollara sürükler.

HİLAL ALTINBİLEK- ZÜLEYHA

Talihin olanca güzelliği verip birazcık şansı ve kısmeti esirgediği, mütevazı, iyi niyetli ama gerektiğinde kararlı, inatçı olabilen, zeki bir genç kız. Parada pulda gözü olmayan Züleyha’nın en büyük hayali Yılmaz’la evlenip yuva kurmak ve mutlu olmak. Ama bir gün üvey abisi Züleyha’nın hayatını mahvedecek bir adım atar. Bu adımla darmadağın olan Züleyha’nın tek çaresi Yılmaz’la birlikte Adana’ya kaçmaktır. Ama kader Züleyha’yı sınamaktan vazgeçmeyecek, onu ölümden daha zor kararlar vermek zorunda bırakacaktır.

MURAT ÜNALMIŞ-DEMİR YAMAN

Büyük bir servetin sahibi. Çukurova’nın en büyüğü, bu bereketli toprakların tek hükümdarı olmayı hedefleyen, bunun için her şeyi yapabilecek kadar hırslı, gözü kara bir adam. Ama babasından kalan bu uçsuz bucaksız toprakları günü gelince miras bırakacağı bir evladı yok. Demir, Züleyha’ya görür görmez aşık olur. Aşk Çukurova’nın bu yakışıklı ve hırslı beyini değiştirebilecek mi? Demir Yaman aşkı ve toprakları için gözünü ne kadar karartacak?