Bir Zamanlar Çukurova'nın 61.bölüm fragmanı yayınlandı! Demir ifadesinde neler söyleyecek?

Bir Zamanlar Çukurova'nın 61.bölüm fragmanı yayınlandı. 60.bölümde Züleyha, Fekeli'nin silahını alarak konağa gitmişti. Demir ise 60.bölümde ameliyathaneye alındı. Bir Zamanlar Çukurova'nın bugün yayınlanacak olan 61.bölümde neler olacağı ise heyecanla bekleniyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler olacak? Detaylar haberimizde…

61.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hünkar, yaptıklarından bin pişmandır! Demir mahkemede Züleyha'yı kurtarsın diye binbir dil dökecektir. Demir, son ana kadar hareket etmez ama son anda salona gelecektir. Hünkar, Fekeli, Yılmaz, tüm konak ahalisi ve hatta Savcı Jülide nefesini tutarak Demir'in ifadesini bekler. Demir, hakime Züleyha'ya ne kadar büyük bir aşk beslediğini anlatacaktır. Ancak anlattıkça salondaki havaya da onun duygularına da yaşanan onca yılın tüm olaylarının ağırlığı dolacaktır. Mahkeme salonu, dava konusunu iyice içinden çıkılmaz bir hale getirecek bir olaya daha şahitlik edecektir!

Nefesler tutulmuş mahkemeden gelecek haber beklenirken, konakta da çocuklar eğlendirilmeye çalışılmaktadır. Ancak özellikle Adnan, annesini çok özlemiştir. Hane halkı seferber olsa da, küçük çocuk annesini bulmak için en sonunda kendi başına çare arayacaktır!

Yılmaz, Züleyha'nın mahkemesindeyken, oğlunu halası Behice ile birlikte çiftlikteki küçük konağa, kendi evlerine yollayan Müjgan, yaptıklarının vicdan azabı ile aldığı kararı uygulayacaktır. Müjgan, oğluna ve Yılmaz'a bir mektup bırakarak bileklerini keserek, hayatına son vermek isteyecektir.

Yılmaz, Züleyha'yı kurtarmak için adeta mahkeme ile cezaevi arasında mekik dokumaya başlayacaktır. O mahkeme salonunda yine hepsinin hayatını alt üst edecek gelişmeler yaşanırken, Müjgan da yine herkesi alt üst edecek bir şey yapacaktır. Yılmaz, henüz bilmese de Müjgan ona ve oğluna bir mektup bırakarak yaşamına son vermeye kararlıdır. Ancak Yılmaz'ın alacağı tek mektup Müjgan'dan gelen olamayacaktır, Yılmaz'ın kalbini derinden yaralayan bir mektup daha vardır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 60.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yaşadıklarına, kendisine yapılanlara ve en çok da evlatlarından ayrılmaya daha fazla dayanamayan Züleyha, Fekeli'nin silahını kapar ve soluğu konakta alır! Demir, Züleyha'nın silahından çıkan kurşunlarla yere yığılır! Demir ameliyathaneye giderken, Züleyha da ellerinden kelepçe ile jandarmaların arasında cezaevine gönderilir. Yıllar önce çiftlikten jandarma eşliğinde Yılmaz götürülmüştü. Bu kez Yılmaz, gider aracın arkasından koşar, Adeta tarih tekerrür etmektedir.

Züleyha, evlatlarından ayrı kalmanın acısıyla haykırarak konağı terk ederken, Hünkar da evlat acısıyla gözyaşları içinde hastaneye koşacaktır. Hünkar'ı evlat sınavında hiç yalnız bırakmayan ise tesadüfen orada bulunan Fekeli olacaktır. Demir'in yaşam mücadelesi devam ederken, Hünkar hiç beklenmeyen bir dostluk eliyle Züleyha'yı ziyarete de gider. Bir yandan Yılmaz, bir yandan Hünkar ve onlardan tüm hikayeyi dinleyen Savcı Jülide, Züleyha'yı kurtarmak için uğraşırlar ama içerde de zor bir hayat vardır. Züleyha, sessiz kalmak istese de hayat onu, içerde de zorlu bir mücadeleye sokacaktır. Züleyha'nın ise artık kaybedecek bir şeyi kalmamıştır.

Perşembe günleri yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 61.bölümü ile bu akşam izleyicilerle buluşacak. ATV ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümünde Demir'in vereceği ifade merak ediliyor. Vahide Perçin, Hilal Altınbilek ve Murat Ünalmış gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi hikayesi ile de öne çıkıyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova 61.bölümde neler olacak? Demir ifadesinde neler söyleyecek?

Bir Zamanlar Çukurova'nın 61.bölüm fragmanı yayınlandı. 60.bölümde Züleyha, Fekeli'nin silahını alarak konağa gitmişti. Demir ise 60.bölümde ameliyathaneye alındı. Bir Zamanlar Çukurova'nın bugün yayınlanacak olan 61.bölümde neler olacağı ise heyecanla bekleniyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler olacak? Detaylar haberimizde…