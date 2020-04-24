Birader Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Birader Mi Yoksa Bilader Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

Birader kelimesi günlük konuşma dilinde bilader olarak kullanılabiliyor. Türk Dil Kurumuna göre bu kelime isim ya da zamir olabiliyor. İngilizce brother kelimesinden dilimize geçen sözcüğün doğru yazılı vatandaşlar tarafından çokça araştırılıyor.

Birader Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu sözlüğünde kelimenin doğru yazılışı birader şeklinde olacaktır.

Birader à doğru yazım şekli

Bilader à yanlış yazım şekli

Birader Kelimesinin Cümle İçerisindeki Örnekleri

TDK sözlüğünde sıkça yapılan yanlışlar kısmında bu kelime de yer almaktadır. Birader kelimesinin doğru yazımı ile ilgili cümle örnekleri yazalım

“ Benim birader bu ürünleri ilçeden getirdi” = Doğru yazımı

“ Yarın bilader ile çalışmaya geliriz “ = Yanlış yazımı

Birader Nedir?

Kelime yahu, arkadaş, dost anlamında seslenme ifadesi olarak kullanılır. Birader kelimesinin TDK anlamları ise:

1.) erkek kardeş

2.) arkadaş, dost, yahu, her anlamında seslenme ifadesi