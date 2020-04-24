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24.04.2020 - 16:21 |

Birader Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Birader Mi Yoksa Bilader Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

Bazı kelimeler günlük konuşma dilinde sözlük yazılışlarından uzaklaşabiliyor. Halk dilinde farklı kullanımı kelimenin aslını unutturabiliyor. Birader kelimesinin doğru yazılışı en çok aranan kelimeler arasında yer alıyor. Birader kelimesinin doğru yazılışı nedir? TDK sözlüğüne göre nasıl yazılır? Birleşik mi ayrı kullanılır? Eş anlamlısı var mıdır? İşte detaylar.

Birader Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Birader Mi Yoksa Bilader Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

Birader kelimesi günlük konuşma dilinde bilader olarak kullanılabiliyor. Türk Dil Kurumuna göre bu kelime isim ya da zamir olabiliyor. İngilizce brother kelimesinden dilimize geçen sözcüğün doğru yazılı vatandaşlar tarafından çokça araştırılıyor.

 Birader Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

 Türk Dil Kurumu sözlüğünde kelimenin doğru yazılışı birader şeklinde olacaktır.

 Birader à doğru yazım şekli

 Bilader à yanlış yazım şekli

 Birader Kelimesinin Cümle İçerisindeki Örnekleri

 TDK sözlüğünde sıkça yapılan yanlışlar kısmında bu kelime de yer almaktadır. Birader kelimesinin doğru yazımı ile ilgili cümle örnekleri yazalım

 “ Benim birader bu ürünleri ilçeden getirdi” = Doğru yazımı

 “ Yarın bilader ile çalışmaya geliriz “ = Yanlış yazımı

 Birader Nedir?

 Kelime yahu, arkadaş, dost anlamında seslenme ifadesi olarak kullanılır. Birader kelimesinin TDK anlamları ise:

 1.) erkek kardeş

 2.) arkadaş, dost, yahu, her anlamında seslenme ifadesi

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