Biran Ceren Dörter kimdir? Biran Ceren Dörter biyografisi

Biran Ceren Dörter kimdir sorusu O Ses Türkiye yarı finalini izleyen seyirciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Hadise'nin takımında yer alan Biran Ceren Dörter, Antalya'dan yarışmaya katılıyor. Antalya Anadolu Otelcilik ve Turizm Lisesi'nden mezun olan Biran Ceren Dörter Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.

BİRAN CEREN DÖRTER KİMDİR?

İngilizce ve Almanca'yı ileri düzeyde konuşabilen Biran Ceren Dörter, Antalya'dan yarışmaya katılıyor. Antalya Anadolu Otelcilik ve Turizm lisesini 2009 senesinde tamamlayan Biran Ceren Dörter, Anadolu Üniversitesi'nde Uluslararası ilişkiler bölümünü bitirdi. Biran Ceren Dörter de programın ilk sezonunda yarışan isimlerden biriydi. Biran Ceren Dörter, hiçbir jüri üyesini geri döndürmeyi başaramadı. O Ses Türkiye’ye ikinci kez katıldığında Lady Gaga'nın 'Shallow'unu söyleyen Biran Ceren Dörter, tarzı ve sesiyle 'Hadise takımı'nın en dikkat çeken vokallerinden biri.

HADİSE'NİN TAKIMI

Biran Ceren

Eyüp Sultan

Hayri

İlayda

Yağız

Gürsu

MURAT BOZ'UN TAKIMI

Sofia

Turgut

Anıl

SEDA SAYAN'IN TAKIMI

Ebrahim

Ayşenur

Alkan

BEYAZIT ÖZTÜRK'ÜN TAKIMI

Kerem

Fulya

Cem Cenk

Uygar

Soner