Birçoğu Nasıl Yazılır? Bir Çoğu Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Birçoğu Kelimesinin Doğru Yazılışı

Birçoğu kelimesi hem yazılı olarak hem de konuşmalarda çok sık kullanılır. Çoğu kişi de bu kelimenin yazılışında hatalar yapmaktadır. Kelimenin doğru yazılışı Türk Dil Kurumunda belirtilmiştir.

Birçoğu TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Dilimizin doğru kullanmak için kelimelerin doğru yazılışları çok önemlidir. Birçoğu kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre doğru yazılışı birleşik olarak yazılmalıdır. Bu kelimenin doğru yazılışı ''birçoğu'' şeklinde olmalıdır.

Birçoğu Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

Bu kelime ile ilgili örnekler aşağıda doğru ve yanlış şekilde cümle içerisinde belirtilmiştir.

Arkadaşlarımın birçoğu sınavı kazandı. Doğru yazılmıştır.

Arkadaşlarımın bir çoğu konuyu yanlış biliyor. Yanlış yazılmıştır. Birçoğu kelimesi birleşik yazılmalıdır.

Birçoğu Nedir?

Birçoğu kelimesi cümle içerisinde zamir olarak kullanılır. Kelimenin anlamı TDK sözlüklerinde bulunur iken eş anlamlısı bulunmamaktadır.

Birçoğu kelimesinin anlamı: Çok sayıda olan kimse veya şey.