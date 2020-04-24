Birçoğu Nasıl Yazılır? Bir Çoğu Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Birçoğu Kelimesinin Doğru Yazılışı
Dilimizde bazı kelimelerin doğru yazılışı bazen bitişik, bazen ayrı şekildedir. En çok sorulan sorulardan birisi de birleşik mi ayrı mı yazılır sorusudur. Peki, birçoğu kelimesi nasıl yazılır? Birçoğu mu? Bir çoğu mu? TDK sözlüklerinde kelimelerin yazılışları bulunmaktadır. Kelimenin eş anlamlısı nedir? Eş anlamlı sözcükler nelerdir? Sizlere detayları ve bilinmesi gerekenleri derledik.
Birçoğu kelimesi hem yazılı olarak hem de konuşmalarda çok sık kullanılır. Çoğu kişi de bu kelimenin yazılışında hatalar yapmaktadır. Kelimenin doğru yazılışı Türk Dil Kurumunda belirtilmiştir.
Birçoğu TDK'ya Göre Doğru Yazılışı
Dilimizin doğru kullanmak için kelimelerin doğru yazılışları çok önemlidir. Birçoğu kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre doğru yazılışı birleşik olarak yazılmalıdır. Bu kelimenin doğru yazılışı ''birçoğu'' şeklinde olmalıdır.
Birçoğu Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri
Bu kelime ile ilgili örnekler aşağıda doğru ve yanlış şekilde cümle içerisinde belirtilmiştir.
Arkadaşlarımın birçoğu sınavı kazandı. Doğru yazılmıştır.
Arkadaşlarımın bir çoğu konuyu yanlış biliyor. Yanlış yazılmıştır. Birçoğu kelimesi birleşik yazılmalıdır.
Birçoğu Nedir?
Birçoğu kelimesi cümle içerisinde zamir olarak kullanılır. Kelimenin anlamı TDK sözlüklerinde bulunur iken eş anlamlısı bulunmamaktadır.
Birçoğu kelimesinin anlamı: Çok sayıda olan kimse veya şey.