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23.04.2020 - 16:51 |

Birçok Nasıl Yazılır? Bir Çok Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Birçok Kelimesinin Doğru Yazılışı

Birçok kelimesinin doğru yazılışı öğrenci sınavlarında da sıklıkla sorulduğu için oldukça merak edilen bir konudur. Yazı dilinde hataya düşmek istemeyenler de bu kelimenin TDK tanımına göre yazılışını araştırmaktadır. Peki, birçok nasıl yazılır? Bu kelimenin yazımı birleşik mi ayrı mı? İşte birçok sözcüğünün doğru yazımına dair tüm detaylar.

Birçok Nasıl Yazılır? Bir Çok Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Birçok Kelimesinin Doğru Yazılışı

Birçok sözcüğü yazı dilinde bazı insanlar tarafından bir çok halinde de kullanılabilmektedir. Bu tereddüte düşülmemesi için kelimenin doğru yazımına ilgili kılavuzdan bakılması gerekmektedir.

Birçok TDK’ya Göre Doğru Yazılışı
Birçok sözcüğü dilimizde sıfat olarak kullanılan bir ifadedir. Kelimenin doğru yazımına hem TDK yazım kılavuzu hem de TDK genel Türkçe sözlüğünden ulaşabilmek mümkündür. Bu kapsamda, kelimeyi doğru yazmak isteyenlerin “birçok” şeklinde ve birleşik olarak yazması gerekmektedir.

Birçok Kelimesinin Cümle İçerisindeki Örnekleri
- Grup içerisinde bulunan birçok yönetici, ilgili karara tepki verdi.
- Birçok insan tatil yapmak için yılbaşını bekliyor.
- Hükümet tarafından uyarıldığı halde birçok insan sokağa çıkmaya devam ediyor.
- Deprem nedeniyle birçok öğrenci mağdur oldu.

Birçok Nedir?
Birçok sözcüğü miktar belirtmek için kullanılan bir sıfattır. Türk Dil Kurumu sözlüğü tarafından yapılan
tanımlamada bu kelime için “sayısı çok olan ve bir hayli” açıklamasına yer verilmektedir.

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