MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Biri 15 diğeri 21 yaşında... Sinir krizi geçirdiler
ABONE OL
29.06.2020 - 22:40 | | İHA

Biri 15 diğeri 21 yaşında... Sinir krizi geçirdiler

Uşak’ta iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Biri 15 diğeri 21 yaşında... Sinir krizi geçirdiler

Kaza, Yeleğen beldesine bağlı Dereli köyü Döneler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Kızılçay (21) idaresindeki motosiklet ile Efe Gürsoy'un (15) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mustafa Kızılçay olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan annesi Şadiye Kızılçay (43) ve Efe Gürsoy ise ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Biri 15 diğeri 21 yaşında... Sinir krizi geçirdiler

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Efe Gürsoy da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Şadiye Kızılçay’ın ise belinde kırık olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Asker eğlencesi için Kağıthane Tüneli'ni kapattılarİstanbul'da, İçişleri Bakanlığının uyarılarına rağmen asker uğurlama eğlencesi devam ediyor. Konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup, Kâğıthane Tüneli'ni kapatarak asker adayını havaya fırlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Biri 15 diğeri 21 yaşında... Sinir krizi geçirdiler

Biri 15 diğeri 21 yaşında... Sinir krizi geçirdiler

Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

Diyarbakır'daki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 23 tutuklama

Diyarbakır'daki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 23 tutuklama

Sıradaki Haber