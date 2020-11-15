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15.11.2020 - 18:12 | | İHA

Biri 17 diğeri 18 yaşında! Korkunç olay

Kahramanmaraş’ta kız meselesinden dolayı iki kişi arasında çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Gül (17), kız meselesi yüzünden Mahmut E. (18) ile tartıştı. Bıçaklı kavgaya dönüşen tartışma sonrası göğsünden bıçakla yaralanan Mehmet Gül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan şüpheli Mahmut E. (18) kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Biri 17 diğeri 18 yaşında Korkunç olay

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