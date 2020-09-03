‘Birinci dalganın ikinci pikindeyiz’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

- DÜĞÜN VE BAYRAM ETKİSİ: Uzun bir süredir koronavirüs aramızda. Öyle görünüyor ki bu konuya karşı zaman zaman duyarsız hale geliyoruz. Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşadığımızı söyleyebilirim. Gelenek ve göreneklerimizin önemli parçalarından olan bayram ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi.

- 7 İL YÜKSEK RİSKLİ: Ülke genelinde durum kontrol altında. İstanbul’da, Ege ve Trakya’da ciddi bir artış yok. Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da bir artış var. Son dönemde artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara geliyor. Tedbirlermizle hasta sayısını Gaziantep’te yüzde 52, Şanlıurfa’da yüzde 59, Diyarbakır’da yüzde 49, Mardin’de yüzde 61 gibi aşağıya çekmeye başardık. Konya’da kısmen kontrol altına aldık. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum, Sivas, Kayseri halen yüksek riskli illerimiz arasında.

- GRİP AŞISI: Geçen yıla göre bu yıl daha fazla grip aşısının, zatürre aşısının tüketileceğini biliyoruz. Kimlere aşı yapılması gerektiğine dair algoritma geliştirildi. Bu yıl geçen yıla göre 4 kat olsun çabası içindeyiz. Bağlantıları yapmış olduk. Kimlere yapılması gerektiğiyle ilgili Bilim Kurulu tarafından çalışma yapılıyor. Zorunlu olan kişiler önerdiğimiz algoritma olacak. Bu anlamda sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum.

- İLK YARISI SEYİRCİSİZ: Futbolla ilgili Bilim Kurulu’nda gündeme geldi. Bu dönemde belli bir döneme kadar belki ilk yarısı için müsabakaların seyircisiz olması şeklinde bir öneri var. Bunu söyleyebilirim. Yani seyircili olmaması, seyircisiz futbol müsabakalarının devam etmesi şeklinde Bilim Kurulu’nun önerisi var.

- UYARILARIMIZI YAPTIK: PCR ilgili bazı özel hastanelerde kaydın yeterince tutulmadığı şeklinde bir durumu gördük. Bununla ilgili gereken uyarılarımızı yaptık. Şu an bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Bizim testlerin içinde basın mensupları Külliye vb artı turistik tesislerde yapılan testler bu testlerin içinde yok. Yani daha fazla test yapıldığını söyleyebiliriz. Ama tabi pozitif vakaları takibe alıyoruz.

- 2+5 ÖNERİSİ: (Okullar açılacak mı?) Gündeme geldi ancak esas gelecek hafta daha yoğun gündem konumuz olacak. Şu dönemde kısıtlı bir şekilde eğitimin devamı şeklinde bir yaklaşımımız var. Hazırlık, 1. 2. sınıf ve 8 ve 12’yle ilgili düzenlemeyi muhtemelen gelecek hafta konuşmuş oluruz. Daha çok 1. sınıfların alışması açısından 2 + 5 şeklinde sayıyı azaltarak, yani 2 gün devam 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir. Diğer sınıfların nasıl devam edeceğini salgının seyrine göre netleştirmiş oluruz.

Ankara’da vakalar İstanbul’un 2 katı

- EN FAZLA VAKA BAŞKENTTE: Şu an Türkiye’de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul’u iki kat oranında geçmiş durumda. Dolayısıyla bu anlamdaki tedbirleri Ankara’da daha yoğunlaştıran yaklaşım ve çaba içindeyiz. Ankara’daki artışın en büyük kaynağının bayram ve bayram sonrası yoğun düğün ve benzeri etkinlikleri olduğunu görüyoruz.

29 bin sağlık çalışanı virüse yakalandı

- 52 SAĞLIK ÇALIŞANINI KAYBETTİK: Şu ana kadar sağlık kuruluşlarımızda virüsün bulaşmasından kaçamayan 29 bin 865 çalışanımız oldu. Ne yazık ki 52 sağlık çalışanımızı yitirdiklerimiz arasında ebediyete yolcu ettik. Bu ortamda sağlık kuruluşlarımızda hala şiddete başvuranların olması, sağlık personelimizin menfur saldırılara muhatap olması içimizi acıtıyor, şevkimizi kırıyor. Vatandaşlarımızdan sorumluluk bekliyoruz.

1596 YENİ VAKA 45 CAN KAYBI

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre dün 107 bin 927 test yapıldı, bin 596 kişide Kovid-19 tespit edildi.

45 hasta vefat ederken, 947 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 246 bin 876’ya çıktı.

Toplam test sayısı 7 milyon 355 bin 862, vaka sayısı 273 bin 301, vefat sayısı 6 bin 462 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı bin 17, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7.6 oldu.

81 İLDE KINA, NİŞAN SÜNNET DÜĞÜNÜ YASAĞI

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda 81 İl Valiliği’ne “Kovid-19 Tedbirleri” konulu ek genelge gönderdi. Daha önce 14 ilde izin verilmeyen sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinlikler, 4 Eylül Cuma gününden itibaren ülke genelinde yapılamayacak. Düğünler nikâh merasimi şeklinde yapılabilecek, düğün ve nikâhlar en fazla 1 saatte tamamlanacak. Nikâh merasimi şeklindeki düğün veya nikâhlarda oyun oynanması ve dans edilmesine, her türlü yiyecek-içecek servisine izin verilmeyecek. Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikâh törenlerine katılması yasaklanacak. -ANKARA Milliyet