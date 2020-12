‘Birincil öncelik saygı olmalı’

Sosyal medyanın avantajlarının olduğu gibi dezavantajlarının da olduğuna dikkat çeken Can, “Karşı tarafın alanlarına saygılı olmak bu platformda da herkesin birincil önceliği olmalı” dedi. Dünyada ve Türkiye’de her gün binlerce kişi siber şiddetle karşılaşıyor o kabusu yaşıyor. Siber şiddete en fazla ise ünlü isimler maruz kalıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan çok sayıda isim bu alanda mağduriyet yaşarken bazı isimler sosyal platformlardan ayrılmayı bile seçiyor. Siber şiddete maruz kalan o ünlü isimler Milliyet’e konuştu. O isimlerden biri de ünlü sanatçı Sibel Can.

Haksız linçlere şahit olduk

Sosyal medyayı aktif kullandığını söyleyen Can, “Ben sosyal medyayı seviyorum ve düzenli bir şekilde de paylaşımlarda bulunuyorum. Sanatçılar olarak yaptığımız işlerden ve sanatımızdaki yeni gelişmelerden takipçilerimizi haberdar etmek için çok etkili bir platform olduğuna inanıyorum. Onlarla iletişimimiz, konserler ve haberlerimizin dışında daha bir aracısız ve direkt olma imkanına kavuştu. Ama sosyal medyanın bu avantajlarının yanı sıra, dezavantajlarının olduğunu görüyoruz. Herkes için değil bazı iyi niyetli olmayan insanların bazı isimleri haksız yere linç ettiğine de hep birlikte şahit olduk. Bunun yanlış olduğuna ve herkesin saygı çerçevesinde paylaşımlarının yapılması gerektiğine de yürekten inanıyorum. Karşı tarafın alanlarına saygılı olmak bu platformda da herkesin birincil önceliği olmalı.” diye konuştu.

Sosyal medyanın herkesin hayatına birden bire girdiğini anlatan Can, “Burada da kuralların ve kaidelerin oturması biraz zaman aldı. Artık bu mecralarda da bazı düzenlemelerin olması gerektiğini tartışıyoruz ki, bu çok önemli bir gelişme. Bu konunun düzenlenmesi için bazı önlemler alındığını takip ediyorum ve destekliyorum. Nasıl ki, günlük yaşamda herkesin bir alanı, kendine göre özeli varsa, sosyal medya hesaplarının da böyle anlaşılması ve birilerine yorum yazarken de bu hassasiyetle yaklaşılması gerekir” dedi.

Milliyet’i tebrik ediyorum

Can sözlerine şöyle devam etti:

“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ve 10 Aralık İnsan Hakları Günü arasında BM Kadın Birimi’nin 16 günlük aktivizm etkinliklerin bu yılki temasının ‘Siber Şiddet’ olarak belirlenmesiyle birlikte BM Kadın Birimi’nin Türkiye’deki medya partneri olan Milliyet Gazetesi’nin sorumluluk bilinciyle konuya yaklaşımından dolayı tebriklerimi sunuyorum. Siber şiddetin ünlülerin hayatına etkilerini ve yaşattığı sorunları da dile getirmek ve bu konuya dikkat çekmek amacıyla yapılan bu çabayı destekliyorum. Tüm çözümler önce konuşmakla başlar.”