MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldürdü! Cezası belli oldu
ABONE OL
21.01.2021 - 13:07 | | DHA

Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldürdü! Cezası belli oldu

Kocaeli’nde birlikte alkol aldığı arkadaşı Kenan Tunç’u çıkan kavga sonucu döverek ölümüne sebep olan Oktay Basar (52), 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldürdü! Cezası belli oldu

Olay, 2019 yılının Ekim ayında Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Evde birlikte alkol alan Kenan Tunç, Oktay Basar ve S.C. arasında kavga çıktı. Kenan Tunç aldığı darbelerle hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Oktay Basar ve S.C. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. S.C. mahkeme sürecinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kocaeli 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Oktay Basar cezaevinden SEGBİS sistemi ile katılırken, tutuksuz sanık S.C., öldürülen Kenan Tunç'un yakınları ve avukatlar salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, S.C.'nin kasten öldürme suçunu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığına kanaat getirerek beraatine karar verdi.

Tutuklu sanık Oktay Basar ise 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Basar'ın tutanaklara yansıyan olumsuz davranışları ve geçmişi göz önüne alınarak cezasında indirime gidilmedi.

 

 

Dönercilerin yaptığı mide bulandırdı!Sosyal medya hesapları üzerinden hazır döner paketleyen iki çalışanın maske kullanmadan etlerle oynayarak çektiği video, tepki çekti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tiktok silme işlemi: TikTok hesap silme, kapatma, dondurma linki...

Tiktok silme işlemi: TikTok hesap silme, kapatma, dondurma linki...

İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

Dönercilerin yaptığı mide bulandırdı!

Dönercilerin yaptığı mide bulandırdı!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet