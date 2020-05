Birlikte yaşadığı adamın şiddetinden kaçtı! Sonumun ölüm olacağını söylüyor

Sosyolog Şeyma K., 2010 yılında, aynı iş yerinde çalıştığı Kenan K. ile dini nikahla evlendi. Şeyma K., iddiasına göre ilk günden itibaren şiddet görmeye başladı. Bir kız çocuğu dünyaya getiren Şeyma K., 2014 yılında ikinci çocuğuna hamile kaldı. Aynı yıl, Kenan K., işlediği bir suç nedeniyle cezaevine girdi. Hamile olan Şeyma K. de kızını alıp, baba evine döndü.

BİZE NEFES ALDIRMIYOR ARTIK TÜKENDİM

Bir süre sonra cezaevinden çıkan Kenan K., aradan geçen 6 yıla rağmen şu an 2 kız annesi olan genç kadının peşini bırakmadı. Kenan K.'nin sık sık kendisini arayıp, zorla bir yerlere götürdüğünü anlatan Şeyma K., "Kabul etmediğim zaman ölüm tehditleri savurup, babamın evini basıyor. Son olarak ocak ayında tatil planı yapmış. Beni arayıp, 'Çocukları da al, bir saat içerisinde kapının önüne çık. Tatile gideceğiz' dedi. Kabul etmeyince de ailemi ve beni ölümle tehdit etti. Defalarca polise şikayette bulundum. Kapımıza dayanıyor. Mahallede bağırıyor. Bize nefes aldırmıyor, artık tükendim” dedi. Şeyma K., Kenan K.'nin küfür ve tehdit içeren mesajlar yolladığını ayrıca kendisinden sürekli para istediğini iddia etti.

‘ANNENİ VE BABANI ÖLDÜRÜP SENİN DE BOĞAZINI KESERİM’

Kenan K.’nin kendisine gönderdiği telefon mesajlarından birinde “Baban cumaya kadar parayı hazırlamaz ise iş yerine gider babanı öldürürüm. Sonra eve gelir anneni öldürürüm. Sonra yukarı çıkar senin boğazını keser ve baltayla parçalara ayırarak akrabalarının kapısına bırakırım. Sonra da kendimi öldürürüm” dediğini belirten Şeyma K., "Hemen her gün buna benzer tehditler alıyorum. 20 yaşında, bir cahillikle evlendim, iki kızım olduğu için bir süre mücadele ettim ama artık dayanamıyorum. Kenan K., bu süreçte başka bir kadından çocuk yaptı. O kadın da aynı şekilde Kenan K.’den şikayetçi oldu. Beraber olduğumuz her gün şiddete maruz kaldım. 6 yıl önce babamın evine gittim ama kurtulamadım. Arıyor, tehdit ediyor, evimi basıyor. Zorla istediği yerlere götürüyor. Her yere şikayetçi oldum ama sonuç yok. Kurtulamıyorum” diye konuştu.

‘ÖLDÜRECEKSE ÖLDÜRSÜN’

Kenan K.’nin saplantılı bir şekilde peşine takıldığını belirten Şeyma K., daha önce kadın sığınma evine gittiğini, ancak Kenan K.'nin kendisini kız kardeşini kaçırmakla tehdit ettiğini öne sürdü. Şeyma K., Kenan K.’nin kredi kartlarını kullandığını ve kendisini borçlandırdığını kaydetti. Çocuklarıyla birlikte rahat bir yaşam sürmek istediğini belirten genç kadın, “Artık yoruldum. Sesimi duysunlar. Yıllarca onun yanında hapis yaşadım. Şimdi de burada yaşatıyor. Öldürecekse beni öldürsün. Çocuklarım kurtulsun en azından. Artık kapı çaldığında bile korkuyorlar” dedi.

Şeyma K.’nin annesi Seher K. de kızının şiddete kurban gitmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını ancak artık çok korktuklarını ve yardım istediklerini söyledi.