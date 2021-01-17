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17.01.2021 - 14:26 | | DHA

Birlikte yaşayan çift ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Malatya’da, evlerinde bıçakla boğazlarından kesilmiş halde bulunup, ağır yaralı halde kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitiren dini nikahlı Hüseyin Ördek (46) ve Nergis Beyaz (39) çiftinin ölümüyle ilgili şok eden detay ortaya çıktı. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle çıkan kavgada Ördek'in, önce tartıştığı Beyaz'ı sonrada kendini bıçakladığı ortaya çıktı. 7 yaşındaki çocuklarının babasıyla annesinin sık sık tartıştığını, olay günü de yine anı şekilde kavga ettiklerini, kavga sonrası sessizlik olunca odaya girip, baktığında annesi ile babasının kanlar içerisinde olduğunu gördüğünü söyledi.

Birlikte yaşayan çift ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Olay, dün akşam saatlerinde Yavuzselim Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. 4 katlı apartmanın en üst katında oturan dini nikâhlı Hüseyin Ördek ve Nergis Beyaz arasında iddiaya göre, maddi geçimsizlik nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü. Hüseyin Ördek, mutfaktan aldığı bıçakla Nergis Beyaz'ın boğazını kesti.

Beyaz, kanlar içerisinde yere yığılırken, Hüseyin Ördek ise aynı bıçağı kendi boğazına sapladı. Bu sırada kendi odasından, oturma odasına giren 7 yaşındaki çocuk, annesiyle babasının kanlar içerisinde yerde olduğunu görünce bağırmaya başladı. Çocuğun sesini duyup gelen komşular hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan çift, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ördek ve Beyaz çiftinin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri sürerken, çocuk ise Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) koruma altına alındı.

'ÇOK KÖTÜYDÜ, ŞOKA GİRDİM'

Ölen çiftin 7 yaşındaki çocuklarının emniyetteki ifadesinde, "Annemle babam maddi geçimsizlik nedeniyle sürekli tartışıp, kavga ediyorlardı. Akşam da yine aynı şekilde kavga çıktı. Ben odamdaydım. Kavga devam ederken, bir anda sessizlik oldu. İçeri girdim ve annemle babamın kanlar içerisinde yerde olduğunu gördüm. Bağırmaya ve ağlamaya başladım, hemen komşular geldi, çok kötüydü, şoka girdim" dedi.

 

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