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12.11.2020 - 11:13 | | İHA

Bisiklet sürerken köpekler saldırdı, kaçmak isterken otomobille çarpıştı!

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bisiklet sürerken sokaktaki köpeklerin saldırısından kaçmaya çalışan genç, seyir halindeki otomobile çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Körfez Mimar Sinan Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşıyla buluşmak için evden çıkarak Bağlar Caddesi üzerine bisikletiyle ilerleyen A.E.(16) adlı genç, bir anda cadde üzerindeki köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin kendisine saldırması sonucu paniğe kapılan genç, bisikletinin hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu yere düşen A.E.’nin yaralandığını gören sürücü ise aracını durdurarak gencin yardımına koştu. Kazaya karışan sürücü tarafından İzmit’te özel bir hastaneye götürülen A.E.’nin çarpma sonucu açılan çenesi ve dudağına ise 17 dikiş atıldı.

Öte yandan meydana gelen kaza ise bir binanın güvenlik kamaraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde cadde üzerinde bisiklet süren A.E., caddedeki köpeklerin saldırısına uğruyor. Köpeklerden kaçmaya çalışırken bisikletin hakimiyetini kaybeden A.E., karşı yönden gelen bir otomobille çarpışıyor. Bu sırada cadde üzerinde bulunan bir kadın ise saldırgan köpekleri uzaklaştırmaya çalışıyor. Çarpma sonucu aracın üzerine savrularak yere düşen genci gören sürücü ise araçtan inerek yardımına koşuyor.

Son dakika... İzmir'de korkutan görüntü! Sıcak sular yükseliyor...Gelen son dakika haberine göre, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir depremi için raporunu hazırladı. DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Gülbahçe ve Tuzla fay hatlarında sıcak suların yüzeye çıkmasında artış var. Bu doğal bir durumdur, yeni bir deprem üreteceği anlamına gelmez" dedi. DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Özçelik ise, "Yıkılan binaları incelediğimizde perde sistemleri yeterince yok. Kolonları yetersiz. Zayıf malzeme, betonun kalitesizliği, donatıların doğru yerleştirilmemesi, yapısal düzensizlikler nedeniyle ağır hasarlar ve yıkılmalar meydana geldi" açıklamasını yaptı.
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