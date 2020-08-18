MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Bisiklet sürücüsünün yaralandÄ±ÄŸÄ± kaza kamerada
ABONE OL
18.08.2020 - 17:35 | | DHA

Bisiklet sürücüsünün yaralandÄ±ÄŸÄ± kaza kamerada

Bursa'nÄ±n Ä°znik ilÃ§esinde, otomobil ile Ã§arpÄ±ÅŸan bisikletin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ yaralandÄ±. Kaza anÄ± bir iÅŸ yeri kamerasÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Kaza, Ä°znik ilÃ§esi SelÃ§uk Mahallesi KÄ±lÄ±Ã§aslan Caddesi Ã¼zerinde, saat 14.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Tayfun Yavuz (23) yÃ¶netimindeki 11 AC 105 plakalÄ± otomobil, Halil Er'inÂ (65) kullandÄ±ÄŸÄ±Â bisiklet ile Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada bisiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ hafif ÅŸekilde yaralandÄ±.

VatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine gelen 112 saÄŸlÄ±k ekipleri, yaralÄ±yÄ± ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Ä°znik Devlet Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.ÂKaza anÄ± ise bir iÅŸ yerinin gÃ¼venlik kamerasÄ±naÂ yansÄ±dÄ±.

Bisiklet sürücüsünün yaralandÄ±ÄŸÄ± kaza kameradaBursa'nÄ±n Ä°znik ilçesinde, otomobil ile çarpÄ±ÅŸan bisikletin sürücüsü yaralandÄ±. Kaza anÄ± bir iÅŸ yeri kamerasÄ± tarafÄ±ndan görüntülendi.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Görüntüler ortaya çÄ±ktÄ±! TutuklandÄ±

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±! TutuklandÄ±

Erken emeklilik, ücretsiz izin ve 7 bin 325 lira ödeme...

Erken emeklilik, Ã¼cretsiz izin ve 7 bin 325 lira Ã¶deme...

Ä°ÅŸte CHP MYK'nÄ±n perde arkasÄ±! KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu talimat verdi

Ä°ÅŸte CHP MYK'nÄ±n perde arkasÄ±! KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu talimat verdi

MuÄŸla'da ateÅŸ yakÄ±lacak alanlar sÄ±nÄ±rlandÄ±

MuÄŸla'da ateÅŸ yakÄ±lacak alanlar sÄ±nÄ±rlandÄ±

SÄ±radaki Haber