Kaza, Ä°znik ilÃ§esi SelÃ§uk Mahallesi KÄ±lÄ±Ã§aslan Caddesi Ã¼zerinde, saat 14.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Tayfun Yavuz (23) yÃ¶netimindeki 11 AC 105 plakalÄ± otomobil, Halil Er'inÂ (65) kullandÄ±ÄŸÄ±Â bisiklet ile Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada bisiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ hafif ÅŸekilde yaralandÄ±.



VatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine gelen 112 saÄŸlÄ±k ekipleri, yaralÄ±yÄ± ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Ä°znik Devlet Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.ÂKaza anÄ± ise bir iÅŸ yerinin gÃ¼venlik kamerasÄ±naÂ yansÄ±dÄ±.