24.04.2020 - 19:03 |
Bistro Ne Demek? Bistro Kelimesi Hangi Dile Aittir?
Bistro, ülkemizin büyük kentlerinde son dönemlerde sık sık kullanılmaya başlayan bir terimdir. Belirgin özelliklerde işletilen Paris kafelerine bistro denilmektedir. Bu kapsamda bistro kelimesinin dilimize Fransızcadan geçtiği sonucuna ulaşılmaktadır. Peki, Türkiye’deki kullanımıyla bistro ne demek? TDK’ya göre bistro ne anlama gelir? İşte bistronun kısaca kelime nedir sorusu ve diğerlerinin ayrıntılı cevapları.
Bistro, içki içilebilen bir tür kafe olarak tarif edilmektedir. Bu kapsamda brasserie ve bistro sözcükleri birbirleriyle oldukça karıştırılmaktadır. Bistro bir gün içinde farklı kesimlere hitap edebilmektedir. Bu kapsamda bir bistroda sabah kahve içilebilirken, akşam olduğunda da alkol tüketilebilecek bir mekan olarak kabul edilmektedir.
Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Türkçe genel sözlüğünde bistro hakkında bu iki anlama da yer verilmektedir. Bistrodan daha zor bir yazım ve okunuşa sahip olan brasserie ise, genellikle hızlı yemek pişirilen yer anlamına gelmektedir.
Bistro Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?
- İçki içilebilecek kafe.
- Müzik dinlenebilen, müzik eşliğinde yemek yenebilen ve içki içilebilen bir çeşit lokanta.
Brasserie: Hızlı biçimde yemek pişirilen yer, restoran.
6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.