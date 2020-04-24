Bistro Ne Demek? Bistro Kelimesi Hangi Dile Aittir?

Bistro, içki içilebilen bir tür kafe olarak tarif edilmektedir. Bu kapsamda brasserie ve bistro sözcükleri birbirleriyle oldukça karıştırılmaktadır. Bistro bir gün içinde farklı kesimlere hitap edebilmektedir. Bu kapsamda bir bistroda sabah kahve içilebilirken, akşam olduğunda da alkol tüketilebilecek bir mekan olarak kabul edilmektedir.

Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Türkçe genel sözlüğünde bistro hakkında bu iki anlama da yer verilmektedir. Bistrodan daha zor bir yazım ve okunuşa sahip olan brasserie ise, genellikle hızlı yemek pişirilen yer anlamına gelmektedir.

Bistro Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

İçki içilebilecek kafe.

Müzik dinlenebilen, müzik eşliğinde yemek yenebilen ve içki içilebilen bir çeşit lokanta.

Brasserie: Hızlı biçimde yemek pişirilen yer, restoran.