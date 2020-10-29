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29.10.2020 - 12:16 | | DHA

Bitlis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı

Bitlis'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97’nci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Bitlis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı

Bitlis Valiliği bahçesinde gerçekleştirilen törene, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Nail İlbey, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Vali yardımcıları, kurum amirleri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kutlama mesajıyla devam etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada Cumhuriyetin 97'nci yıl dönümünü milletçe birlik ve beraberlik içinde kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün bu meydanda, devletimizin ve cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin 97'nci yıl dönümünü milletçe birlik ve beraberlik içinde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülke ve millet olarak daha da kuvvetli olmak ve karşımıza çıkan engelleri aşmak için ihtiyacımız olan en önemli husus, birlik ve beraberliktir. İstiklal Mücadelesindeki başarımızı nasıl birlik ve beraberliğimize borçluysak, bugün önümüze çıkabilecek engelleri aşmak için yine, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız vardır. Bugün de, yarın da önümüze çıkan ve çıkabilecek her türlü engel karşısındaki en büyük değerimiz ve dayanağımız bu birlik ve beraberlik duygumuzdur."

Konuşmaların ardından Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş tebrikleri kabul etti.

 

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