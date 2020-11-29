29.11.2020 - 09:44 | | DHA
Bitlis'te operasyon! Toprağa gömülü halde bulundu
Bitlis’in Tatvan ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, teröristlere ait toprağa gömülü yaşam ve inşaat malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Sarıdal Köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Yıldırım 15 Mutki-Sarpkaya Şehit J.Uzm.Onb. Halil Ateş 2020-94' adıyla düzenlenen operasyonda, teröristlerin plastik bidonlar içerisinde toprağa gömdüğü yaşam ve inşaat malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler, yerinde imha edildi.
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Kan grubunun Covid-19'dan koruyucu bir yönü yokSağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kan grupları ile Covid-19 arasındaki ilişkiye dair, "Hangi kan grubu olursa olsun, her ne kadar çalışmalarda belirli kan gruplarında hastalarda daha nadir olduğu gösterilmiş olsa da tedbirler tüm kan grupları için aynıdır. Kişinin kan grubu ne olursa olsun, kan grubunun koronavirüsten koruyucu bir yönü yoktur" dedi.