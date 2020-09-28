MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bitlis’te PKK/KCK operasyonunda 4 tutuklama
ABONE OL
28.09.2020 - 17:36 | | DHA

Bitlis’te PKK/KCK operasyonunda 4 tutuklama

Bitlis merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda, gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bitlis’te PKK/KCK operasyonunda 4 tutuklama

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Eylül’de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Bitlis merkezli İstanbul ve Mersin'de eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye çıkarıldı. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

 

Sahibinin önünde çalmaya kalktı, kaza yapınca yakalanıp dayak yediRusya'da sahibinin önünde otomobili çalmaya çalışan soyguncu, birkaç metre ileride kaza yaptı. Sürücü ve beraberindeki kişiler, soyguncuyu araçtan indirerek dayak attı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MSB duyurdu! El Kaide bağlantılı terörist 3 çocuğuyla yakalandı

MSB duyurdu! El Kaide bağlantılı terörist 3 çocuğuyla yakalandı

Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu sene üniversiteler açılacak mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu sene üniversiteler açılacak mı?

Sıradaki Haber