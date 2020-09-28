Bitlis’te PKK/KCK operasyonunda 4 tutuklama

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Eylül’de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Bitlis merkezli İstanbul ve Mersin'de eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye çıkarıldı. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.