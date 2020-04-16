MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bitlis'te PKK'nın mekanik fünye ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
ABONE OL
16.04.2020 - 17:31 | | DHA

Bitlis'te PKK'nın mekanik fünye ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Bitlis kırsalında jandarma tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait mekanik fünye ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bitlis'te PKK'nın mekanik fünye ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek' için 'Şehit J.Uzm.Onb. Halim Naneci 2020-06' ve 'Şehit J.Asb.Çvş. Volkan Yanık 2020-09' adları verilen 2 operasyonları düzenledi. Düzenlenen 2 operasyonda, toprağa gömülü 90 mekanik fünye, 2 elektrikli fünye, 5 ateşleme anahtarı, 1 mühimmat parçası, 2 pil bloğu, 2 kamera, 2 mini kamera, 2 mikro sd kart, 90 kibrit eczası, 2 çift mekap ayakkabı, 1 fırın, 5 kilo et kavurma, 5 kilo peynir, 4 çift spor ayakkabı, 1 çanta bonesi, 6 kilo deterjan, 1 şampuan, 2 kova ve 1 tencere ile tespit edilen sığınakta 3 leşker kıyafeti, 1 palaska, 2 kazma, 1 kürek, 1 balta, 1 testere ve 2 çuval ele geçirildi.

Malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla el konulurken, diğerleri imha edildi.

Trafikte tehlikeli görüntüDenizli’de bir otomobil sürücüsünün sol ayağını otomobilin yan camından dışarı çıkararak seyahat etmesi bu kadarına da pes dedirtti. Sorumsuz sürücü görüntülediğini fark edince ayağını içeri çekerek camını kapatmaya çalıştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bitlis'te PKK'nın mekanik fünye ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Bitlis'te PKK'nın mekanik fünye ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Erken emeklilik bekleyen yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Erken emeklilik bekleyen yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Balkondan komşulara korona konseri

Balkondan komşulara korona konseri

Son dakika... Avcılar'daki metrobüs kazasından ilk görüntüler

Son dakika... Avcılar'daki metrobüs kazasından ilk görüntüler

Sıradaki Haber