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19.11.2020 - 09:33 | | DHA

Bitlis'te PKK'nın toprağa gömülü silah ve mühimmatı bulundu

Bitlis'te, jandarmanın düzenlediği operasyonda, Tatvan ilçesi Anadere köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya ait, toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bitlis'te PKK'nın toprağa gömülü silah ve mühimmatı bulundu

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan ilçesine bağlı Anadere köyü kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla 'Şehit Uzman Jandarma Çavuş Sedat Köroğlu Operasyonu' düzenledi. Operasyon kapsamında, Anadere köyü kırsalında arama yapıldı. Aramalarda toprağa gömülü 1 uzun namlulu silah, 3 bin 450 fişek, 24 pil, 1 akü, 8 çift siyah renkli mes, 2 kilo kına ve 6 kutu ağda ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla el koyulurken, diğer malzemeler ise imha edildi.

 

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