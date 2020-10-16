Bitlis'te PKK'ya ait el bombaları ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mutki ilçesine bağlı Kapaklı Köyü kırsalında, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. "Şehit J.Asb.Çvş. Mehmet Volkan 2020-175" adıyla düzenlenen operasyonda yapılan arazi arama- tarama faaliyeti sonucu 9 el bombası ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.
Avukatın sol gözünü kör eden saldırgan peruk takmış!Konya’nın Akşehir ilçesinde avukat Asilcan Tuzcu'ya (29) evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçakla saldırıp, bir gözünün görme yetisini kaybetmesine neden olan saldırganın peruk taktığı ortaya çıktı. Halen hastanede tedavi altında tutulan genç avukat olay anını anlatıp, "Beni öldürmeye gelmişti" dedi.