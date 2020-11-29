MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bitlis'te sisten göz gözü görmüyor
ABONE OL
29.11.2020 - 11:27 | | İHA

Bitlis'te sisten göz gözü görmüyor

Bitlis'te sabah saatlerinde oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 1 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bitlis'te sisten göz gözü görmüyor
Bitlis'te sisten göz gözü görmüyor
Bitlis'te sisten göz gözü görmüyor
Bitlis'te sisten göz gözü görmüyor
Haberin Tüm Fotoğrafları

Önceki gün kar yağışının etkili olduğu Bitlis'te, sabah saatlerinde ise yoğun sis etkili olmaya başladı. Oluşan yoğun sis nedeniyle Bitlis - Tatvan ve Bitlis - Güroymak karayolunda görüş mesafesi yer yer 1 metreye kadar düştü. Oluşan yoğun sis nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekerken, hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşandı. Havaların adeta buz kestiği bölgede soğuk hava ve kar yağışı sonrası yol kenarındaki ağaçlar beyaza büründü.

Öte yandan, mevsimin ilk karı ile tanışan çocuklar ise kartopu oynayarak gönüllerince eğlendi.

Kadıköy’de eğlence mekanına gece baskınıKadıköy’de polis ekipleri korona virüs kısıtlamalarına rağmen gece saatlerinde açık olan bir eğlence merkezine baskın düzenledi. Ekipler mekanda bulunan 103 kişiye toplamda 324 bin lira cezai işlem uyguladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bisikletten düştü, 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti!

Bisikletten düştü, 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti!

Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

Korona partisine şok baskın!

Korona partisine şok baskın!

30 bin TL'lik hırsızlık! Alarma aldırış etmeden soydular

30 bin TL'lik hırsızlık! Alarma aldırış etmeden soydular

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet