29.04.2020 - 13:01 |
Biz Size Döneriz konusu nedir? İşte Biz Size Döneriz oyuncuları...
Biz Size Döneriz bugün televizyonda ilk kez yayınlanacak.Filmin hem senaristliğini hem de yönetmenliğini Doğa Can Anafarta üstlendi. Bu akşam yayınlanacak olan filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Biz Size Döneriz konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak filmler arasında Biz Size Döneriz de yer alıyor. Hande Soral, Çağlar Ertuğrul ve Bestemsu Özdemir'in oyuncu kadrosunda yer aldığı filmin konusu araştırılıyor. Peki Biz Size Döneriz konusu nedir? İşte oyuncuları...
BİZ SİZE DÖNERİZ KONUSU
Bir iş görüşmesi en fazla ne kadar kötü gidebilir? İş görüşmesine gidip iş görüşmemeyi başarmak mümkün müdür? 4 TL benzinle bir araç ne kadar yol gidebilir? Ya da sadece gidebilir mi? Bir insan kendisine hiç dönülmeden "Biz size döneriz." cevabını en fazla kaç kez duyabilir? İş bir aşk mıdır yoksa aşk bir iş midir?
BİZ SİZE DÖNERİZ OYUNCULARI
Hande Soral
Çağlar Ertuğrul
Alican Yücesoy
Bestemsu Özdemir
Tarık Ündüz
Tuğçe Kurşunoğlu
Fırat Albayram
Özbek Kaplan
Gökyüzünde görülen sıralı parlak cisimler heyecanlandırdıRize'nin Pazar ilçesine bağlı Sivritepe köyünde, vatandaşlar tarafından görüntülenen gökyüzündeki sıralı parlak cisimler, heyecanla birlikte korku yarattı. Görüntüleri kayda alan Savaş Büyükterzi, “Büyük heyecanla birlikte panikledik. O panikle Kelime-i Şahadet getirdik” dedi.