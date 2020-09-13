Van’ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan evli ve 2 çocuk babası Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top (38), Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar (29) ile evli ve bir çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar (30) dün son yolculuklarına uğurlandı.

Şehit askerler için Van Jandarma Filo Komutanlığı’nda gece saatlerinde tören düzenlendi. Duaların okunmasının ardından şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Samsun’a, Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar Hatay’a, Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar ise memleketi Eskişehir’e uğurlandı.

Evli ve bir çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar (30) dün memleketi Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı İlören Mahallesi’nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardım Yardımcısı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir CHP milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir İYİ Parti milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve şehidin babası Sabri, annesi Hatice, kardeşleri Özgür, Beytullah, Elif, İbrahim, eşi Pınar Uyar ile çiftin 1 yaşındaki oğulları Sabri Mete yer aldı.

Şehit Uyar’ın cenazesi önce İlören Mahallesi’nde evine getirilerek helallik alındı. Ardından Türk bayrağına sarılı Uyar’ın cenazesi İlören Mahalle mezarlığı önüne getirildi. Burada anne Hatice Uyar, şehit oğlunun tabutuna sarılıp “Oğlum şehit olmak istiyordun, oldun” diyerek gözyaşı döktü. Jandarma Uzman Çavuş Beytullah Uyar ile sözleşmeli Er olan Özgür Uyar da, şehit kardeşlerinin tabutu sarılarak gözyaşı döktü.

‘Oğlu da asker olacak’

Pınar Uyar ise şehit eşinin tabutu yanından bir olsun ayrılmadı. Şehidin evinden mezarlığa götürüldüğü sırada 1 yaşındaki asker kamuflajı giydirdiği Sabri Mete isimli oğluyla birlikte arkasından yürüdü. Zaman zaman cenaze aracına dokunarak “söz verdim sana ağlamayacağım” diye konuştu. Mezarlık önünde de şehit eşinin tabutuna sarılarak “Bizde asker bitmez. Ağabeyi, kardeşi de asker. Oğlu da asker olacak” dedi.

Şehit Uyar, Eskişehir Müftüsü Bekir Gerekin kıldırdığı cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Minik Elmas’tan babaya veda

Şehit Uzman Çavuş Sezer Uçar (29) için de memleketi Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Atike Hanım Camisi’nde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehit Uçar’ın eşi Nuray, annesi Emine ve babası Hasan Uçar, yakınlarının ve askerlerin desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Şehit Uçar’ın 1,5 yaşındaki kızı Elmas, kadın astsubayların kucağında babasını son yolculuğuna uğurladı. Yakınları, şehit Uçar’ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. İl Müftü Ömer Faruk Bilgili’nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Sezer Uçar’ın cenazesi, Reyhanlı Şehitliği’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldırım-10 Norduz Operasyonu kapsamında Van Çatak’ta teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top, Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar ve Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar’ın ailelerine birer başsağlığı mesajı gönderdi. ANKARA Milliyet