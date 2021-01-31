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31.01.2021 - 09:48 |

'Bizimkiler' dizisinin çekildiği daire satışa çıktı

Türk seyircilerin çok iyi bildiği bir TV yapımı olan Bizimkiler dizisinin çekildiği apartmanda bir daire satılığa çıkarıldı. Satılan daire, dizide Almancı rolünde olan karakterlerin yaşadığı ev olarak biliniyor.

CNN TÜRK muhabiri Kaan Temeltaş ve kameraman Yasin Kamaloğlu’nun haberi.

Herkesin hafızasına kazınan ve Türk televizyon tarihinin en çok bilinen eserlerinden biri, Bizimkiler dizisi ve o dizinin çekildiği apartman.

Yaşanan hareketliliğin nedeni, dizide “Almancılar” rolünü oynayan karakterlerin yaşadığı dairenin sahibi tarafından satılığa çıkartılması.

Dizide apartmanın yöneticisi olan Sabri Bey’in, hemen üst katındaki daire yaklaşık 6 aydır satılmayı bekliyor.

İstanbul Kozyatağı’nda, Marmara Caddesi üzerindeki daireyi satışa çıkaran emlak bürosunun belirlediği fiyat başlarda 640 bin liraydı. Fakat müşteri çıkmayınca talep edilen miktar 560 bin liraya kadar düşürüldü.

Fiyatındaki indirime rağmen daireye henüz alıcı çıkmadığı belirtildi.

Öte yandan dizide Uğurtan Sayıner'in 'Sevim koş' repliği de hafızalara kazınmıştı

Bakırköy'de uyuşturucu operasyonu kameradaBAKIRKÖY'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Evde bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu satışından elde edilen para ve 6 adet silah ele geçirilirken, operasyon anı kameraya yansıdı. Öte yandan gözaltına alınan diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.
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