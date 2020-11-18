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18.11.2020 - 12:00 |

Black Friday (Efsane Cuma) ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Çılgın alışveriş günleri Black Friday'e çok az bir süre kaldı. İndirimin en üst seviyeye çıktığı bu günde milyonlarca kişi deyim yerindeyse alışverişin dibine vuruyor. Peki, Black Friday ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Black Friday (Efsane Cuma) ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Black Friday için geri sayım başladı. Çılgın indirimleri bekleyenler heyecanlı... Günler ilerledikçe Black Friday ne zaman, hangi güne denk geliyor? sorularına cevap aranıyor. İşte Black Friday günleri...

BLACK FRİDAY NE ZAMAN?

ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma günü olan Black Friday ülkemizde 27 Kasım Cuma gününe denk geliyor.

BLACK FRIDAY NEDİR?

ABD'de, Black Friday Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma günüdür. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar. Bugün beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday resmi bir tatil sayılmaz. Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır, ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar. Son yedi yıl içinde, bu günde indirim yapan şirketlerin kârları sürekli artmıştır.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar, ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir. Black Friday gününde 2000'li yıllara kadar sabah 06:00'da açılan mağazalar bu tarihten sonra sabah 04:00 ila 05:00 saatlerinde hizmet vermeye başladı. 2011 yılından sonra bazı mağazalar Black Friday gününde 24 saat hizmet verme kararı aldı.

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