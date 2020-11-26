Black Friday indirimleri 2020 hangi markalarda? Efsane Cuma ne zaman?

Alışveriş tutkunlarının her yıl takip ettiği büyük indirim günü olan Black Friday(Efsane Cuma) tarihi merak ediliyor. Aynı zamanda bu gün hakkında bilgi sahibi olmayan vatandaşlar Black Friday (Efsane Cuma) nedir sorusuna cevap arıyor. Her yıl, yıl sonuna doğru yapılan uygulama vatandaşlara maddi anlamda büyük yarar sağlıyor. Peki bu yıl koronavirüsten salgınından dolayı mağazalr nasıl hareket edecek? İnternet üzerinden alışverişin artacağı bu yıl için vatandaşlar bilgisayar başında büyük heyecanla bekliyor. Peki Black Friday (Efsane Cuma) indirimleri ne zaman?

BLACK FRİDAY (EFSANE CUMA) NE ZAMAN?

Black Friday (Efsane Cuma) indirimleri 27 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek.

BLACK FRİDAY (EFSANE CUMA) İNDİRİMLERİ 2020 HANGİ MARKALARDA?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Black Friday indirimleri küçük markalardan, büyük markalara kadar geniş yelpazede uygulanacak.

BLACK FRİDAY (EFSANE CUMA) NEDİR?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır.