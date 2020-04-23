Blogger Ne Demek? Blogger Ne Anlama Gelir, Türkçesi Nedir?

Blogger İngilizce kökenli bir kelime olmakla beraber, sonuna -er takısı alarak Blogger haline gelmiştir. Türkçede Blogcu ile aynı anlamı taşır.

Blogger Ne Demek?

Blogger İngilizce bir kelime olmanın yanı sıra, Türkçede Blogcu olarak kullanılır. Blogger'ın kısaca anlamı, kendine ait veya başkasına ait bir sitede, belli bir ücret karşılığı yazı yazan kişilere verilen isimdir. Hobi amaçlı veya ticari amaçlı yapılabilir. Kullanım alanı sosyal medya ile sınırlı bir kelimedir.

TDK'ya Göre Blogger Ne Demektir?

Blogger kelimesinin anlamını açıklayabilmek için öncelikle sonundaki -er ekini çıkararak blog kelimesini incelemeliyiz. Blog 'un kelime anlamı, sosyal medya içerisinde bir kurum, kuruluş için veya tamamen kişisel olarak yapılan faaliyetler veya hobiler hakkında yazılmakta olan internet sayfalarıdır. TDK sözlüğü içerisinde, hala tanımlanmamış olmakla beraber, kelimenin tam anlamı 'web günlüğüdür'. Blogger ise, web sitelerine uygun yazı ve içerik sağlayan kişilere verilen isimdir.