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20.08.2020 - 16:30 | | DHA

Böbrek hastası eski eşini bıçakladı, 'Namus davası' dedi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, diyaliz tedavisinden çıkan böbrek hastası eski eşi Naime C.'yi karnından bıçaklayarak, yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ali Rıza K., adliyeye sevk edildi. Ali Rıza K., kendisini görüntüleyen gazetecilere, boşanmalarına rağmen birlikte yaşadığı Naime Caylan'ı namus meselesi nedeniyle bıçakladığını söyledi.

Böbrek hastası eski eşini bıçakladı, 'Namus davası' dedi

Antalya'da yaşayan böbrek hastası Naime C.  (36) ile Ali Rıza K. (53), 11 yıl önce anlaşmalı olarak boşandı. Ancak çift birlikte yaşamaya devam etti. Naime C. bir tartışmanın ardından, evden ayrılıp Denizli'de yaşayan ağabeyinin yanına geldi.

Haftada 3 kez diyalize giren Naime C., dün Merkezefendi Mahallesi'ndeki diyaliz merkezine gitti. Saat 16.00 sıralarında merkezden çıkan Naime C., Ali Rıza K.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından bıçaklanan 1 çocuk annesi yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Naime C., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Saldırıdan sonra kaçan Ali Rıza K. ise polis tarafından yakalandı.

'NAMUS DAVASI' DEDİ

Ali Rıza K., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ali Rıza K., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Namus davası. Oğlumu kirli emellerine alet etmiş, nüfus kaydını üzerimden sildirmiş. Bir akşam, adamı beni aradı. Ben de geldim bıçakladım" dedi.

Ali Rıza K., savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklaması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul tepkisi: Adeta rezillikSon dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Congresium'da düzenlenen AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seçim döneminde atıp tutanların, düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi? Onu o hale getiren bizdik, ama şimdi bakın ne hale geldi. Ülkemizin pek çok yerinde benzer tablolara şahitlik ediyoruz. Çöp dağlarıyla İstanbul'u devraldık, şimdi İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik' dedi.
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