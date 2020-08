Böbrek hastası eski eşini bıçakladı, 'Namus davası' dedi

Antalya'da yaşayan böbrek hastası Naime C. (36) ile Ali Rıza K. (53), 11 yıl önce anlaşmalı olarak boşandı. Ancak çift birlikte yaşamaya devam etti. Naime C. bir tartışmanın ardından, evden ayrılıp Denizli'de yaşayan ağabeyinin yanına geldi.

Haftada 3 kez diyalize giren Naime C., dün Merkezefendi Mahallesi'ndeki diyaliz merkezine gitti. Saat 16.00 sıralarında merkezden çıkan Naime C., Ali Rıza K.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından bıçaklanan 1 çocuk annesi yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Naime C., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Saldırıdan sonra kaçan Ali Rıza K. ise polis tarafından yakalandı.



'NAMUS DAVASI' DEDİ



Ali Rıza K., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ali Rıza K., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Namus davası. Oğlumu kirli emellerine alet etmiş, nüfus kaydını üzerimden sildirmiş. Bir akşam, adamı beni aradı. Ben de geldim bıçakladım" dedi.



Ali Rıza K., savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklaması talebiyle mahkemeye sevk edildi.