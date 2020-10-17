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17.10.2020 - 20:32 | | DHA

Bodrum'da eczane baskını! 545 litre 'etil alkol' ele geçirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, polis ekiplerince bir eczaneye yapılan baskında 545 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum'da eczane baskını! 545 litre 'etil alkol' ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ekipleri, Turgutreis Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir eczanede yüklü miktarda etil alkol bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde bahse konu eczaneye baskın yaptı.

Eczanede yapılan aramada, her biri 5 litrelik bidonlar halinde 109 adet toplam 545 litre etil alkol ele geçirildi. Eczane sahibi S.Ş. ve çalışan F.Ç., 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ş.Ş ile F.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sev edildikleri adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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